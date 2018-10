Sporting: Alexandre Pato é forte possibilidade para o ataque leonino

Perante a intermitência de Téo Gutiérrez, os responsáveis sportinguistas estão a analisar várias possibilidades para aumentar o leque de avançados neste mercado de Inverno. O nome sonante de Alexandre Pato surge associado aos leões como sendo uma hipótese válida. Os verde e brancos terão a forte concorrência do Chelsea, mas os contactos pelo dianteiro canarinho irão prosseguir nos próximos dias.

Alexandre Pato: um goleador que precisa de renascer

Em tempos, Alexandre Pato brilhou ao serviço dos italianos do AC Milan, onde se notabilizou como goleador sendo apontado como uma das maiores promessas do futebol europeu. Aos 26 anos, o canarinho pertence ao Corinthians, onde relançou a carreira voltando agora a despertar o interesse de clubes do velho continente.

A direcção do Sporting Clube de Portugal iniciou contactos com o clube brasileiro e pretende garantir o empréstimo do jogador até ao final da presente temporada. O clube brasileiro mostra-se um pouco reticente na cedência do atleta, cabendo ao Sporting negociar da melhor forma. O mortífero goleador aufere 200 mil euros por mês, sendo este o principal factor que poderá afastar o ponta-de-lança do relvado de Alvalade. Relembre-se que Téo Gutiérrez tem demonstrado alguma insatisfação no clube lisboeta, o que tem levado os dirigentes leoninos a procurar um parceiro com a qualidade necessária para jogar com Slimani.