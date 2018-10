Sporting mexe: Diagne e Spalvis negociados, Teo e Boeck de saída

O mercado de Inverno está ao rubro em Alvalade, com a direcção sportinguista a movimentar-se no sentido de garantir reforços para atacar a segunda volta do campeonato, à medida que lida com potenciais saídas. Jorge Jesus pediu adições ao contigente atacante e o clube trabalha no sentido de aumentar o leque de opções, que, actualmente se resume, verdadeiramente, a Islam Slimani e Fredy Montero.

Com Teo Gutiérrez a encaminhar-se para uma ruptura com o clube (Pedro Aldave, seu agente, já deu conta da sua vontade em abandonar Alvalade e rumar ao Cerro Porteño) e com Junya Tanaka fora das escolhas do treinador, o Sporting está perto de garantir a contratação do avançado senegalês Mbaye Diagne, de 24 anos, cujo passe pertence à Juventus, por uma verba a rondar os 500 mil euros (está, actualmente, emprestado aos húngaros do Ujpest).

Na órbita leonina está também o portentoso ponta-de-lança lituano Lukas Spalvis, de 21 anos, que actua no campeonato dinamarquês, ao serviço do Aalborg. Com 1,90 metros e faro para o golo, Spalvis é tido como o ponta-de-lança de área que poderá competir com Slimani por um lugar no onze leonino. O jogador leva um impressionante registo de 14 golos em 17 partidas durante a presente temporada e poderá custar cerca de 1,5 milhões de euros aos cofres de Alvalade.

A juntar-se a Teo na rota de saída de Alvalade está também o guarda-redes Marcelo Boeck - o brasileiro, crónico suplente do incontestado Rui Patrício, tem demonstrado bastantes fragilidades técnicas e apenas tem impressionado, pela negativa, a equipa técnica. Boeck, de 31 anos, está no Sporting desde 2011 e deverá estar de volta ao Brasil, para representar o Chapecoense.