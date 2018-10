Porto: José Peseiro foi apresentado como o novo treinador dos dragões

A sala VIP do Estádio do Dragão encheu-se esta quinta-feira para a apresentação oficial do novo técnico dos dragões, José Peseiro, cuja contratação foi anunciada na passada terça-feira. O treinador, que fica assim veiculado ao Futebol Clube do Porto até 30 de junho de 2017 (uma época e meia), desvinculou-se um dia antes do clube egípcio Al-Ahly, que treinou brevemente.

Na apresentação de Peseiro não faltaram palavras de ambição, sendo que o técnico não escondeu a sua vontade de trabalhar “para vencer e para ajudar os jogadores a vencer”. Elogios ao clube também não foram poupados: “Sei que tenho um grupo de grande qualidade, um clube e uma estrutura organizada ao mais alto nível e sei que vamos lutar pelos objetivos pelos quais este Porto se comprometeu”. Peseiro procurou ainda diferenciar-se de possíveis comparações ao antigo técnico, frisando que vem com as suas ideias e que “esse é o caminho”. “Não vou refugiar-me no que está feito. Tenho outra ideia de ver o futebol e fui contratado para a implementar”, reiterou.

O técnico, que afirmou a sua vontade de “colocar o clube no lugar que a instituição exige e que tem de estar”, aproveitou a ocasião para esclarecer que, ao contrário das suposições realizadas antes da sua contratação, o Presidente Pinto da Costa entrou em contacto consigo na mesma altura que Lopetegui foi despedido: “Fui contactado pelo presidente na manhã do dia seguinte ao empate com o Rio Ave em casa”, afirmou. “O presidente perguntou-me sobre a disponibilidade, se acreditava no projeto, se me sentia confortável e motivado para um projeto vencedor. Naturalmente, respondi que sim”.

Sublinhando a importância de os jogadores acreditarem em si mesmos, Peseiro declarou que o “foco está no próximo jogo”, frente ao Marítimo. O técnico aproveitou também para lançar um apelo aos adeptos relativo a esta partida, onde se vai estrear: “é o momento, e eles têm sido o 12º jogador, em que precisamos deles e que precisamos que o estádio esteja cheio, da emoção, do envolvimento e de estarmos mais unidos que nunca”. “Para já, um desafio: que enchamos o estádio no próximo desafio”, concluiu.

Já o Presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, também não perdeu a oportunidade de receber o novo treinador: “Quero dar publicamente as boas-vindas a José Peseiro, sublinhando o entusiasmo e a vontade de estar connosco que demonstrou desde a primeira hora em que falámos sobre o projeto do clube, e em conseguir aquilo que todos ambicionamos”. O Presidente referiu ainda que a escolha do treinador teve “unanimidade total”.

Recorde-se que Peseiro chega ao Porto depois de já ter treinado clubes portugueses como o Nacional, Sporting e Sporting de Braga. O técnico estrear-se-á ao comando dos dragões este domingo, frente ao Marítimo, a jogar em casa.