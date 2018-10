Oficial: Tello abandona dragões e reforça Fiorentina de Paulo Sousa

Sem tempo para se mostrar a José Peseiro, Cristian Tello despediu-se esta sexta-feira da cidade invicta para rumar ao conjunto da Fiorentina que é treinado pelo luso, Paulo Sousa. Com Corona e Brahimi a taparem o lugar ao criativo espanhol, a melhor opção para Tello é rumar à liga italiana ficando a equipa de Florença com opção de compra no valor de 6,3 milhões de euros.

Cristian Tello: uma promessa talentosa que não brilhou no dragão

O internacional pelas camadas jovens espanholas, Cristian Tello de 24 anos será reforço da Fiorentina até ao final da presente temporada 2015/2016. Arredado das escolhas iniciais de Lopetegui, o ala criativo perdeu espaço com a chegada de Corona e nesta reabertura do mercado de inverno aceitou a proposta da Fiorentina. O jogador cumpria esta época o último ano de empréstimo do Barcelona, pelo que em conversações com o clube espanhol se chegou à conclusão que o melhor para Tello seria prosseguir a sua carreira no emblema italiano. O veloz extremo será opção para Paulo Sousa e caso a Fiorentina queira adquirir o atleta em definitivo terá que pagar no final da época uma quantia a rondar os 6,3 milhões de euros. No entanto, o clube que ainda detém os direitos sobre o jogador é o Barcelona, pelo que poderá recomprar o jovem ala caso pague cerca de 16 milhões de euros ao clube italiano.

Com a contratação de Lopetegui para o comando técnico dos dragões, chegaram vários jogadores espanhóis ao clube invicto. Entre eles, Cristian Tello que se tratava de uma das grandes promessas da emblemática escola da formação do Barcelona. O extremo deslumbrou ao lado de Messi e companhia e para jogar com maior regularidade o clube espanhol chegou a acordo com o Porto para um empréstimo válido por 2 temporadas. A qualidade e o talento do ala encantaram as bancadas do dragão nos primeiros meses com a camisola azul e branca, mas desde cedo se percebeu que o jogador era pouco constante nas suas exibições.

Na temporada 2014/2015, o jogador teve alguma influência na equipa tendo realizado 37 jogos, nos quais apontou 8 tiros certeiros. Na memória dos adeptos portistas estará o hat-trick do espanhol ao Sporting na vitória de 3-0 no clássico para a liga NOS. Para a nova temporada 2015/2016, esperava-se um ano de afirmação total da jovem esperança espanhola, mas a chegada de Corona e a qualidade de Brahimi impediram a utilização a titular de Tello. Até este mês de Janeiro, o atleta cumpriu 20 partidas (maioritariamente suplente utilizado), nas quais concretizou apenas 2 golos. Com a chegada de José Peseiro esperava-se que Tello fosse aposta para o novo treinador portista, mas a verdade é que o melhor para o extremo é transferir-se para o competitivo campeonato italiano. O ala ainda esteve presente no treino desta manhã no Olival, mas partirá este Sábado para Florença para assinar pela Fiorentina.

O clube treinado pelo português Paulo Sousa luta neste momento pelo título italiano e, com a irreverência e talento de Tello, o técnico luso pretende acrescentar qualidade individual ao bom colectivo que tem vindo a construir ao longo da presente época.