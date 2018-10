Benfica: Siqueira continua na mira das águias

Guilherme Siqueira poderá deixar Espanha rumo a Portugal, ainda este mês, para regressar ao plantel do Benfica.

O interesse dos encarnados no jogador do Atlético de Madrid não é uma novidade - recorde-se que o lateral-esquerdo já defendeu o emblema da Luz em 2013/14, na altura, por empréstimo do Granada -, mas voltou a ser vincado pelo jornal espanhol "As", esta sexta-feira.

O brasileiro, de 29 anos, tem vindo a perder espaço na formação de Diego Simeone (participou em apenas 7 jogos, esta época), tendo o futuro do lateral como cenário mais provável uma saída já nesta janela de transferências.

O 'As' salienta, inclusivamente, que o jovem polivalente Gámez - francês de 19 anos que joga em qualquer posição na defesa dos colchoneros - já ganhou a corrida a Siqueira por um lugar no onze, na ausência de Filipe Luís.

Seja qual for o destino do jogador, Rui Vitória já possui três soluções para aquela posição - o recente reforço Alejandro Grimaldo, Eliseu e Sílvio -, pelo que, neste momento, o reforço dessa área não se afigura como uma prioridade para os encarnados.

Acompanhe os desenvolvimentos desta janela de transferências aqui, em Vavel Portugal.