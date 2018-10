Bayern vence em Hamburgo

Em duelo entre antigos campeões europeus o Bayern sofreu para conseguir somar os três pontos na deslocação ao terreno do Hamburgo (2-1), em jogo da 18ª jornada da Liga alemã. Com uma forte dinâmica ofensiva os campeões germânicos chegaram à vantagem aos 37 minutos através de uma grande penalidade convertida por Lewandowski. Na segunda parte, o Hamburgo ainda empatou graças a um autogolo de Xabi Alonso (53), mas os bávaros voltaram a colocar-se em vantagem aos 61, novamente por Lewandowski e acabaram por vencer. Embora tenha perdido, o Hamburgo conseguiu, em muitas partes do jogo, equilibrar o duelo e ficou muito perto de roubar pontos à melhor equipa alemã do momento.