FC Porto: jovem Xavi é reforço

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com a Académica de Coimbra para a contratação do jovem António Xavier. O avançado, de apenas 17 anos, fará parte do plantel dos dragões a partir da próxima temporada.

O ingresso de Xavi, sub-19 dos estudantes, nos quadros azuis e brancos estará envolvido nas negociações que levaram, no sentido inverso, Gonçalo Paciência, Leandro Silva e Rafa para a equipa principal da Académica, a título de empréstimo.

O atleta, que tem como características físicas 1,80 metros de altura e 67 kg de peso, também teria o Sporting e o Benfica interessados nos seus serviços.

Na nota publicada no sítio oficial do FC Porto, pode ler-se: «António Xavier Ferreira Nascimento nasceu em Coimbra a 25 de Setembro de 1998 (17 anos) e é encarado como um jovem de futuro promissor, tendo até já realizado alguns treinos com a formação principal da Académica, clube ao qual chegou na época de 2010/11, proveniente do Pedrulhense, equipa da Associação de Futebol de Coimbra.».