Resultado Benfica 3-1 Arouca na Liga NOS 2015/2016

Chega ao final o jogo que colocou frente a frente Benfica e Arouca. A equipa orientada por Lito Vidigal não conseguiu desenvolver o seu futebol. O treinador ainda tentou dar profundidade e força ao seu jogo com duas substituições nos primeiros minutos da segunda parte mas a qualidade dos jogadores do Benfica imperou. Os bicampeões nacionais sobem à liderança do campeonato de forma provisória e esperam agora pelo resultado do rival Sporting. Pizzi, Mitroglou e Jonas apontaram os golos das águias e Velásquéz de cabeça marcou o único golo dos arouquenses.

Apito final.

90+1 Terceiro golo do venezuelano no campeonato.

90' GOOLOOOO. Velásquez faz o golo de honra para os visitantes.

90' Vão jogar-se mais três minutos na Luz.

88' Lisandro impecável em dois lances consecutivos. Os adeptos gostam da atitude do defesa e fazem ouvir os seus aplausos.

87' Grande defesa de Bracali. Combinação exímia por parte de Talisca e Gaitán mas o guardião do Arouca defendeu. O quarto golo para as águias esteve mais uma vez muito perto.

85' E o grego acaba mesmo por sair. Entra Raúl Jiménez para o seu lugar.

82' Perdida incrível por parte de Mitroglou. O avançado colocou a bola por cima de Bracali mas um corte do defesa do Arouca não permitiu que ele concluísse a jogada.

80' Última substituição na equipa do Arouca. Sai Artur, entra Adilson Goiano.

79' A bola entra na baliza do Arouca mas não conta. O juíz da partida já tinha assinalado falta de Lisandro sobre Bracali.

78' Manuel Mota mostra a cartolina amarela a Velázquez por mão na bola.

77' 51611 mil espetadores na Luz. É a terceira melhor assistência da época.

76' Remate de Nuno Valente e Júlio César uma vez mais não arriscou e defendeu para a frente.

74' É Samaris o sacrificado. Entra para o seu lugar Talisca que marcou o golo decisivo na última partida dos encarnados contra o Club Oriental de Lisboa.

72' Vai entrar o baiano Talisca.

71' Gaitán acredita até ao fim num lance que parecia perdido e cria muito perigo para a baliza do Arouca. Valeu o corte de Velázquez.

69' Jonas não pareceu feliz nos festejos do seu golo.

68' O golo 50 da equipa encarnada. As águias consolidam a sua posição de melhor ataque da Liga.

67' GOLOOOOOOOOO! O melhor marcador do campeonato português fez o gosto ao pé. Jonas aponta o terceiro para o Benfica.

66' Uma ovação para o 10 encarnado.

65' O mágico do Benfica regressa aos relvados. Muitos aplausos para Pizzi, que cede o seu lugar a Nico Gaitán.

61' Bastaram dois minutos para Maurides criar perigo. Jaílson cruza forte da direita mas o avançado remata por cima do travessão defendido por Júlio César.

60' Que disparate de Renato Sanches. Remate muito por cima da baliza do Arouca.

59' Nova substituição na equipa do Arouca. Sai Roberto entra para o seu lugar Maurides, irmão do jogador portista Maicon. Lito tenta trazer algo de novo ao jogo.

58' No seguimento do canto Jardel cabeceia mas sai muito desenquadrado com a baliza.

57' Jogada de entendimento entre Mitroglou e Jonas mas a defesa do Arouca estava atenta. É canto para as águias.

54' Mitroglou pouco objetivo desperdiçou uma grande oportunidade de golo. Júlio César do outro lado do campo chamou à atenção do internacional grego.

53' Boa jogada do lado direito do ataque do Arouca e Samaris corta para fora. Quarto canto para a equipa visitante.

51´ Rui Vitória manda aquecer Gaitán, Talisca e Jiménez. Três jogadores com aptidão para o ataque.

50' Primeira ocasião de golo para a equipa do Arouca na segunda parte. Artur à entrada da áres remata colocado mas Júlio César afasta a bola para canto.

48' O Benfica entra com tudo. Pizzi na zona central do terreno faz um passe para o seu colega Jonas e o avançado brasileiro remata muito próximo do poste.

46' Começa a segunda parte do encontro.

19:33. Lito Vidigal mexe na equipa. Zequinha entra para o lugar de David Simão.

Uma exibição consistente do bicampeão nacional. 10 remates para os pupilos orientados por Rui Vitória contra apenas três por parte do Arouca. Pizzi e Mitroglou foram os autores dos golos encarnados.

Intervalo

45' Manuel Mota apita para o final da primeira parte.

43' Jonas perto de fazer o terceiro para a equipa da casa. Boa jogada individual mas o guarda redes do Arouca defendeu com os pés.

42' Problemas no topo sul da Luz. Já não é a primeira vez que acontecem episódios de violência neste setor onde se encontra uma das claques do Benfica.

41' Falta sobre Renato Sanches.

39' Remate de Pizzi que, pressionado por Jailson, colocou a bola muito por cima da baliza.

37' Remate de fora da área de Lucas Lima. Júlio César nem teve de se esforçar.

36' Fora de jogo assinalado a Roberto.

33' Desta feita é Renato Sanches que derruba Nuno Valente. Duelo intenso no meio campo do relvado da Luz.

32' Falta de Nuno Valente sobre o jovem Renato Sanches.

28' Remate de Nuno Valente ao lado. Uma boa iniciativa do jogador do Arouca.

26' Samaris tenta o golo mas o remate sai muito por cima.

22' Falta de Nuno Coelho sobre Pizzi. O médio benfiquista está muito bem no jogo.

20' Mitroglou não marcava no Estádio da Luz desde o jogo com o Belenenses.

19' A equipa do Benfica transpira confiança. Canto batido por Pizzi, Lisandro cabeceia para a zona da pequena área e Mitroglou finaliza de calcanhar. Um golo magnífico do ponta de lança grego.

19' GOLOOOOOOOOO BENFICA!!

13' Oportunidade soberba para Mitroglou marcar após passe de Pizzi mas Velázquez interceta da melhor forma o lance.

10' Cabeceamento de Jonas após cruzamento de Pizzi. Continua o Benfica a pressionar.

9' Contra ataque perigoso da equipa do Arouca. Eliseu cedeu canto.

6' Cartão amarelo para André Almeida.

4' O internacional português apareceu solto dentro da área adversária e rematou de primeira para o fundo da baliza de Bracali. Está num excelente momento de forma o 21 do Benfica.

3' GOLOOOOOOOO! Um remate, um golo. Pizzi está de pé quente.

2' O Arouca entra atrevido no encontro. Artur marcou mas encontrava-se em fora de jogo.

1' Rola o esférico no relvado da Luz.

18:28. As equipas acabam de subir ao relvado. 50 mil adeptos na Luz a pedirem o 35º campeonato aos bicampeões nacionais.

18:24. O Benfica é a equipa com o melhor registo em casa. Umas impressionantes 8 vitórias em 9 jogos.

18:20. Ambas as equipas terminam os exercícios de aquecimento e regressam aos balneários.

18:15. O camisola 10 Nico Gaitán começa no banco, ele que regressou aos convocados depois de ter estado fora das opções do técnico Rui Vitória desde o início do mês devido a lesão.

18:12. Jardel cumpre o 150º jogo com a camisola encarnada.

18:11. Samaris e o avançado Mitroglou são as duas novidades no onze inicial do Benfica.

18:04. Do lado do Arouca Lito Vidigal escolheu o seguinte onze: Bracali; Jaílson, Velázquez, Hugo Basto, Lucas Lima; David Simão, Nuno Coelho, Nuno Valente; Artur, Roberto, Ivo Rodrigues.

18:02. O Benfica vai a jogo com: Júlio César; André Almeida, Lisandro, Jardel, Eliseu; Samaris, Renato Sanches, Pizzi, Carcela; Jonas, Mitroglou.

16:15. Onzes prováveis do Benfica x Arouca:

16:00. O Arouca não pode contar com Dabó, Borja López, Karl, Hugo Monteiro, Walter e Caio, regressando David Simão e Nuno Coelho, que de resto devem ser titulares. Já no Benfica para além do regresso de Gaitán regista-se a ausência do médio sérvio Fejsa.

15:45. Por seu turno Lito Vidigal sabe que vai ter dificuldades, mas acredita que pode vencer. «Vai ser um jogo extremamente difícil, mas o nosso pensamento é sempre o mesmo: encontrar o caminho da vitória. É essa a nossa mentalidade e a nossa forma de estar e vai continuar a ser sempre assim», afirmou.

15:30. Na antevisão do encontro o técnico do Benfica, Rui Vitória mostrou-se confiante num triunfo sem pensar directamente na liderança do campeonato. «Espero uma vitória, espero um ambiente fantástico e uma comunhão perfeita com os benfiquistas. Se vencermos e o Sporting não vencer, há a possibilidade do primeiro lugar, mas não nos queremos preocupar com isso», referiu.

Dupla atacante encarnada tem feito estragos com o Arouca (Foto: slbenfica.pt)

15:15. Para o encontro desta tarde Rui Vitória convocou Gaitàn recuperado de lesão, e o avançado Jonas têm no Arouca o seu alvo de eleição. O brasileiro leva três golos apontados em quatro jogos com os arouquenses, enquanto o argentino apontou o seu primeiro golo de águia ao peito contra a formação de Aveiro no desafio da Taça de Portugal na época 2010-2011.

15:00. A única vez que o Arouca venceu fora de casa nesta época, foi logo na primeira jornada no reduto do Moreirense. A equipa de Aveiro é a que mais empata no campeonato, nove, sendo que sete dessas igualdades registaram-se enquanto formação visitante. Já o Benfica é o melhor conjunto a jogar em casa, tendo apenas perdido pontos na derrota do derby com o Sporting.

14:45. O Benfica é nesta altura segundo classificado com 43 pontos, menos dois que o líder Sporting, já o Arouca soma 24 pontos e está na nona posição tentando chegar aos lugares europeus. Em caso de vitória esta tarde os encarnados serão primeiros à condição, esperando depois pelo resultado dos leões frente ao Paços Ferreira.

14:30. As duas equipas já se encontraram por sete vezes em todas as provas, com o Benfica a vencer cinco, e o Arouca uma vez, registando-se um empate. O triunfo do Arouca aconteceu este ano na primeira volta do campeonato por 1-0.

14:15. O Benfica está no melhor momento da temporada com sete vitórias seguidas e nove jogos sem perder. Por seu turno o Arouca vem de uma derrota em casa frente ao Moreirense por 1-2, enquanto as águias venceram fora o Estoril por 1-2.

Estádio da Luz palco do desafio (Foto: iberfuso.com)

14:00. Muito boa tarde seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Arouca, partida referente à 19ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio da Luz a partir das 18:30 horas - siga o minuto a minuto do Benfica x Arouca, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.