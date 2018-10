Bryan Ruiz foi o segundo melhor do ano para a CONCACAF

Bryan Ruiz foi considerado pela CONCACAF (organização que rege o futebol na América do Norte), o segundo melhor jogador do ano de 2015. O futebolista Costa-Riquenho acabou por ser batido na votação final apenas por Chicharito Hernandéz, avançado mexicano do Bayer Leverkusen, que tem estado em grande forma ao serviço do clube alemão, com um total de 19 golos marcados em 25 jogos.

Após um início de ano algo discreto no Fulham, Bryan Ruiz foi uma das principais figuras da sua selecção durante a Golden Cup, tendo ajudado o seu país a atingir os quartos-de-final da competição norte-americana, onde foi batida pelo México. Já vestido à leão, Bryan Ruiz iniciou a época de 2015-2016 em grande forma, tendo participado até ao momento em 28 jogos pelo Sporting, e apontado seis golos em todas as competições. Pedra basilar na estrutura táctica de Jorge Jesus, Ruiz vê agora o seu bom desempenho no ano 2015 ser recompensado com este segundo lugar, que tem tanto de justo como meritório.

De referir que o jogador leonino foi ainda um dos eleitos para o onze do ano da CONCACAF, onde também estão representados dois jogadores portistas, Miguel Layún e Jesús Corona. Nota de destaque no onze para a maioria de jogadores Mexicanos, consequência natural da vitória desta selecção na edição de 2015 da Golden Cup.