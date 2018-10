José Sá na mira dos ‘leões’

De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, José Sá está referenciado por Jorge Jesus e pela respetiva estrutura para colmatar a saída de Marcelo Boeck, que deverá estar de partida para o Brasil.

O jovem guarda-redes esteve ao serviço dos juniores do Benfica na época 2010/2011, tendo sido transferido para o Marítimo, clube que representa até ao momento. No passado Europeu sub-21, no qual Portugal chegou à final e perdeu na marcação de grandes penalidades, José Sá foi uma das principais figuras, mostrando ao mundo a sua qualidade e que pode ser uma alternativa válida a Rui Patrício na baliza da seleção.

Contudo, e contra as expectativas, José Sá tem vivido na sombra de Salin, o guarda-redes titular do Marítimo. O jovem português apenas tem atuado em jogos da Taça de Portugal, da Taça da Liga e, mais recentemente devido à lesão do titular do clube madeirense, na Liga Portuguesa. Assim, Jorge Jesus pretende contar com José Sá para aumentar a concorrência de Rui Patrício, o atual titular da equipa leonina.

Desta forma, se a contratação do jovem português se confirmar, o Sporting passa a contar com Rui Patrício, José Sá e Azbe Jug. Apesar de ter renovado o contrato recentemente até 2018 e com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, Marcelo Boeck deverá estar de saída por empréstimo para o Chapecoense (Brasil). Os responsáveis do Sporting consideram que o guarda-redes precisa de jogar com regularidade, pois desde a sua entrada no clube (na época 2011/2012) que é o eterno suplente de Rui Patrício.