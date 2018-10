Sporting: Moussa Marega a um passo de vestir de leão ao peito

Aos 24 anos, Marega chega a um grande do futebol português. O internacional pelo Mali deixa o Marítimo e custará aos cofres leoninos cerca de 3,5 milhões de euros. O vinculo ao Sporting será assinado até 2020, ficando o clube de Alvalade com um jogador veloz, tecnicista e com faro de golo.

Marega: Um talento pronto a trabalhar com Jesus

O internacional pela selecção do Mali, Marega notabilizou-se ao serviço do Marítimo, tendo dado nas vistas nos embates frente aos 3 crónicos candidatos ao titulo. O Sporting tem estado atento à evolução do atacante pelo que nesta reabertura do mercado efectivou esse interesse. O talentoso jogador irá assinar pelos leões até 2020 e fica assim colmatada a quase certa saída de Téo Guttiérez do emblema de Alvalade. Nesta época 2015/2016, Marega leva 17 partidas pelos insulares fazendo o gosto ao pé por 7 ocasiões. Os responsáveis leoninos gastarão 3,5 milhões de euros mas ganham um jogador polivalente na frente. O atacante pode alinhar a extremo ou como segundo avançado encaixando na perfeição no 4-4-2 de Jorge Jesus. Marega tem um potencial incrível e faz valer da técnica e da velocidade as suas maiores armas. No Sporting poderá melhorar taticamente e aperfeiçoar ainda mais os dotes de driblador e finalizador.