Resultado Porto 1-0 Marítimo na Liga NOS 2015/2016

Muito obrigada por terem acompanhado connosco mais um grande jogo da Liga NOS, voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira.

Sofrida, muito sofrida, mas garantida a primeira vitória de José Peseiro no comando do FC Porto. O resultado ao intervalo manteve-se e ao longo de todo o segundo tempo o Maritimo dificultou e muito a vida aos azuis e brancos que ainda assim conseguiram garantir os 3 pontos. Estando agora a 3 pontos do segundo lugar, ocupado pelo Benfica e a 5 do líder Sporting.

FINAL DO JOGO

PORTO 1-0 MARITIMO

90 + 3'. Amarelo para Romário por protestos.

Os ânimos aquecem e muito no Dragão entre Brahimi e João Diogo.

90 + 1'. Grande jogada de Brahimi, era para Suk, mas chegou atrasado o coreano.

3 minutos de compensação

89'. Grande iniciativa de Varela, valeu a atenção da defesa insular.

88'. Amarelo para Patrick por atraso na reposição.

86'. Sai Alex Soares entra Lynneeker.

84'. Édgar Costa tenta cruzar para Fransérgio, mas o colega de equipa não conseguiu concretizar.

Esgota as substituições José Peseiro.

81'. Sai André André entra Varela.

80'. Vai entrar Varela no FC Porto.

77'. Édgar Costa encheu o pé para uma defesa a dois tempos de Casillas. Vai avisando o Marítimo....

75'. Sai Éber Bessa entra Babá.

75'. O Marítimo vai rondando a baliza de Casillas.

73'. Entra Rúben Neves sai Herrera. Indi fica como capitão.

72'. SALIN! Com uma palmada na bola, o guarda-redes insular disse que não ao golo de Corona.

70'. Vinte minutos para os 90', o FC Porto continua a vencer pela margem mínima com o autogolo de Salin.

68'. Sai Aboubakar, entra Suk.

67'. Prepara-se para entrar Suk para a estreia com a camisola portista no campeonato.

65'. Muito desatenta a defesa do Porto. Desta vez foi Layun a ajudar ao canto a favor do Marítimo, sem perigo para o FC Porto.

64'. Édgar Costa a cruzar para a área, com Casillas a chegar primeiro.

60.' Livre a favor do Marítimo, directamente para as mãos de Iker Casillas. Sem perigo.

55'. Novo entendimento brilhante entre Brahimi e André André! Depois do passe, o médio português ainda tenta rematar para o golo, mas estava atento Salin.

54'. Jogo muito mais parado neste segundo tempo. Ainda assim, Marítimo vai tentando chegar à área de Casillas.

50'. Maxi volta a cair na área pela 3ª vez na partida. Ficam a reclamar grande penalidade os azuis e brancos. Deixa seguir Jorge Ferreira.

48'. Jogo «morto», mas com destaque para a pressão alta por parte dos insulares.

Rola a bola para a 2ª parte no Dragão

Fiquem connosco, regressamos já para o segundo tempo!

Ainda na saída para o intervalo, destaque para o cartão amarelo mostrado a Édgar Costa por protestos.



O FC Porto ganha ao intervalo por 1-0 com um autogolo de Salin após um remate de grande qualidade de André André. Embora o resultado seja justo face ao domínio evidente em campo os azuis e brancos têm tido muitas desatenções. Desatenções essas que o Maritimo tem sabido aproveitar, embora não com a mesma sorte.

INTERVALO

PORTO 1-0 MARITIMO

1 minuto de compensação.

42'. Nova oportunidade para o Marítimo por erros defensivos do FC Porto. A sorte foi que Casillas ainda chegou primeiro que Diallo. Vale o espanhol a evitar males maiores na baliza azul e branca.

40'. Cinco minutos para o intervalo com um grande dominio da partida do lado azul e branco, mas as desatenções não têm ajudado e o Marítimo tem sabido aproveitar.

Fica por marcar uma grande penalidade a favor do FC Porto. De facto Maxi foi empurrado na grande área.

38'. Amarelo para Maxi Pereira por simulação.

35'. Defende Salin! Depois de um belo entendimento entre André André e Corona a bola acaba nos pés de Brahimi que atirou à figura do guarda-redes insular.

33'. Herrera tem estado em noite «não». Muitos erros do capitão do FC Porto e muitas perdas de bola.

32.' Sai Marega por lesão entra Diallo.

31.' O jogo está parado por lesão de Marega. Substituição forçada nos insulares.

30'. O jogo está cada vez mais rápido no Dragão!

26'. Na trave!!! Foi a melhor oportunidade de Marega aproveitar para o golo do empate depois do passe de Alex Soares. Casillas estava batido.

24'. Ficou a dúvida! Num lance de entrada na área Maxi Pereira acaba por cair numa disputa com Fernando Ferreira. Segue o jogo.

André André aproveitou uma defesa incompleta de Salin para rematar forte à baliza do guarda-redes madeirense. A bola bateu na barra e na tentativa de defesa, Salin acabou por deixar a bola entrar.

22'. GOLO DO PORTO!

20.' O jogo está novamente equilibrado, ainda assim a equipa da casa acaba por estar um pouco acima.

18'. Grande recuperação de bola por parte de Herrera, valeu a atenção de Alex Soares a evitar o caminho aberto em direcção à baliza. Ficou a pedir falta o mexicano.

15'. Foi por pouco! Uma bola perdida na área acabou por ir parar aos pés de Dyego Sousa que rematou frouxo para sorte de Casillas. Ainda assim estava atento o espanhol.

13'. Vão-se somando os cantos a favor do FC Porto. Ainda continua é a faltar entendimento na concretização. Boa fase dos azuis e brancos no jogo.

10'. Bom jogo no Dragão. As duas equipas estão equilibradas em campo. O Marítimo entrou bem, mas quando o FC Porto acordou, o golo só não aconteceu porque Salin não deixou. A partida é agora comandada pelos azuis e brancos.

7'. Grande oportunidade para o Porto! Brahimi aproveitou uma bola à entrada da área e só desistiu quando Salin defendeu. Canto para o FC Porto sem perigo.

4'. Grande remate de Édgar Costa! A bola acabou por sair ao lado da baliza de Casillas. Um bom início por parte do Marítimo no Dragão.

2'. Um mau corte de Layun deixa a bola à mercê de Marega que, num remate de primeira, atira por cima da baliza de Casillas.

Rola a bola no Dragão! Arranca o FC Porto

20:28. As equipas regressam agora ao relvado, estamos a poucos instantes do inicio da partida.

20:18. Terminou o aquecimento, as equipas recolhem aos balneários e o jogo está prestes a começar. Acompanhe tudo connosco aqui no VAVEL PORTUGAL!

20:12. Como sempre, o relvado do Dragão apresenta-se em excelentes condições.

20:08. Já aquecem as equipas no Dragão!

19:59. Recordamos que os azuis e brancos entraram como líderes em 2016 e depois de terem perdido 8 pontos a perseguição ao título de Campeão Nacional ficou atrasada e Julen Lopetegui acabou por ser despedido.

19:38. Ao que parece, o FC Porto irá jogar num 4x3x3.

19:37. Também já são conhecidos os suplentes: Hélton, Maicon, Rúben Neves, Suk, Sérgio Oliveira, Varela e Imbula.

19:35. No seu primeiro onze titular José Peseiro repete a equipa utilizada por Julen Lopetegui e Rui Barros.

19:32. ONZE DO FC PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Layun, Danilo, Herrera, André André, Corona, Brahimi e Aboubakar!

18:15. Onze provável do Marítimo.

18:00. Onze provável do FC Porto.

17:30. Já Nelo Vingada diz-se ansioso para o jogo de estreia na temporada. Recorde-se que o técnico já tinha treinado a equipa insular. Sobre o jogo desta noite o técnico do Marítimo não espera facilidades e diz que terá de aproveitar todas as oportunidades para poder surpreender os azuis e brancos. «Vamos encontrar um FC Porto numa circunstância semelhante à nossa, porque também mudou de treinador e as coisas não estão bem, mas, pelo poder que tem, por jogar em casa e por não ter os impedimentos que nós temos, vai tornar as coisas mais difíceis».

17:30. José Peseiro não fez a habitual conferência antes da partida, mas recordemos que na passada quinta-feira o novo técnico dos dragões mostrou-se confiante no futuro azul e branco. «Vamos lutar por todos os objectivos com que o Porto se comprometeu. Com excepção da Taça da Liga, obviamente. É esse o objectivo que tenho e foi com isso com que me comprometi, de forma a colocarmos o Porto no lugar que esta instituição exige.»

17:15. Como demos conta na antevisão da partida desta noite, José Peseiro e Nelo Vingada contam com algumas baixas para o jogo desta noite. Se os azuis e brancos não podem contar com Evandro e com Bueno, ambos lesionados, os insulares não estão melhores. Na madeira ficaram Dircéu, Raúl Silva e Rúben Ferreira por castigo, Deyvison por lesão e Tiago Rodrigues por impossibilidade de defrontar o antigo clube.

17:00. Um dado estatístico bastante curioso é a ausência de vitórias do Marítimo no terreno dos Dragões. Em 35 encontros, nem uma vitória! Já o FC Porto conta com 33 vitórias e 2 empates.

Porto x Marítimo directo 2015-2016

16:45. Uma noite de estreias no Estádio do Dragão, mas com o desejo de um resultado muito diferente do da primeira volta da temporada. Recordemos que na visita à madeira o empate a uma bola foi o resultado final. Os insulares marcaram primeiro e logo aos 5’ por Edgar Costa, depois aos 34’ foi vez de Herrera fazer o golo do empate. Na segunda metade as oportunidades foram-se dividindo mas a verdade é que o resultado não mais se alterou.

16:30. Já os insulares chegam ao Dragão depois de uma derrota com o União da Madeira para o campeonato por 1-0. Mas também os madeirenses chegam com uma cara nova sentada no banco. Nelo Vingada tomou o lugar de Ivo Vieira na passada terça-feira e , tal como Peseiro, garantiu que não vai ser fácil, mas mostra-se preparado para enfrentar o desafio.

16:15. O FC Porto chega ao jogo desta tarde com José Peseiro ao comando da equipa. O treinador português foi apresentado na passada quinta-feira e disse estar preparado para o desafio proposto. Recorde-se que os azuis e brancos chegam à 19ª jornada da Liga NOS em terceiro lugar no campeonato depois de duas derrotas consecutivas: uma com o Vitória de Guimarães para o campeonato e outra com o Famalicão para a Taça CTT.

16:00. Muito boa tarde seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Marítimo, partida referente à 19ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio do Dragão a partir das 20:30 horas - siga o minuto a minuto do FC Porto x Marítimo, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.