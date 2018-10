Liga BBVA: Atlético de Madrid empata em casa frente ao Sevilha

O Atlético de Madrid empatou a zero na receção ao Sevilha e perdeu a liderança, foram alcançados pelo Barcelona que na véspera bateu o Málaga (2-1), que passou a somar 48 pontos e tem menos um jogo disputado. Em jogo da 21ª jornada da Liga espanhola, o Atlético precisava de vencer para continuar isolado no comando da Liga espanhola, mas as coisas não correram nada bem aos homens de Diego Simeone e mesmo quando o Sevilha ficou reduzido a 10 unidades, após a expulsão de Vitolo aos 61 minutos, num lance que também resultou na expulsão de Unai Emery, que se mostrou indignado com a decisão do árbitro, Iglesias Villanueva, de mostrar o segundo amarelo ao jogador do Sevilha.

Os “colchoneros” não aproveitaram a superioridade numérica para chegar ao golo. Um cabeceamento de Griezmann ao ferro foi o melhor que a equipa de Diego Simeone conseguiu. Após a expulsão do jogador do Sevilha, a formação de Beto e Daniel Carriço criaram um muro defensivo para impedir o Atlético de penetrar o seu último reduto deixando poucas unidades na frente, de forma estratégica. O Atlético de Madrid conta no seu plantel com várias estrelas, no entanto foi incapaz de concretizar qualquer golo. De um lado, um ataque mortífero composto por Neymar, Suárez e Messi e do outro, uma equipa compacta e bem organizada, por Diego Simeone.

“A equipa fez um magnífico trabalho. O Atlético de Madrid é uma equipa muito difícil e era líder isolado até hoje. Trabalhámos muito e tornámos-lhes o jogo difícil. Depois, com um jogador a menos foi complicado”, disse o defesa sevilhista Coke. Horas antes, o Athletic Bilbau goleou o Eibar, por 5-2 e subiu ao oitavo lugar com 31 pontos. Após este resultado o Barcelona subiu ao primeiro lugar com o Atlético e na próxima jornadas as duas equipas vão medir forças.

Resultados:



Sexta-feira:

Sporting Gijon - Real Sociedad, 5 - 1



Sábado:

Málaga – Barcelona, 1 - 2

Espanhol – Villarreal, 2 - 2

Grenada – Getafe, 3 - 2

Rayo - Celta Vigo, 3 - 0



Domingo:

Athletic Bilbao – Eibar, 5 - 2

Atlético Madrid – Sevilha, 0 - 0

Deportivo - Valência

Bétis - Real Madrid



Segunda-feira:

Levante - Las Palmas