Oficial: Porto dribla Sporting e contrata Marega e José Sá

O mercado de Inverno esta a escaldar com o FC Porto a fintar o Sporting na aquisição de Marega e José Sá. Depois de estarem a um passo dos leões os jogadores jogarão de dragão ao peito. O comunicado oficial pode ler-se no site do Marítimo que dá como certa a transferência dos atletas para a Invicta.

Marega e José Sá: Porto volta a domar o leão no mercado

O historial de jogadores que interessam ao Sporting e que acabam no Dragão é vasto. Basta recordar Paulo Assunção, Ruben Micael e Kléber para entender que as investidas negociais do Porto destroem por completo as ambições do Sporting. Na passada noite de Domingo, os azuis e brancos receberam o Marítimo para a Liga NOS e Marega saiu por lesão levantando-se logo alguma suspeita de uma possível transferência. Na manhã desta Segunda-Feira, o comunicado foi emitido no site oficial dos insulares dando conta das transferências de Marega e José Sá para o FC Porto.

Os contornos do negócio são ainda desconhecidos mas tudo aponta que os atletas assinem contrato válido por 5 épocas e meia. Os azuis e brancos contarão agora com o génio e veloz avançado maliano e com a jovem promessa que brilhou a defender as cores das quinas no europeu de sub-21. No caso de Marega, trata-se de mais uma alternativa válida para José Peseiro que precisa de alargar o número de dianteiros para delinear o novo sistema táctico azul e branco, que terá contornos mais ofensivos do que o Porto de Julen Lopetegui.