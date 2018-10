Oficial: Marafona vai calçar as luvas do Sporting de Braga

O mercado de transferências está em alta no SC Braga e Marafona é o mais recente reforço dos arsenalistas. O guardião português custou 400 mil euros e chega ao AXA para render Kritchuk nas redes dos guerreiros do Minho.

Marafona: Braga é o novo desafio

O presidente do Paços de Ferreira confirmou esta segunda-feira que o guardião luso Marafona será jogador do SC Braga. O dirigente da Capital do Móvel afirmou não ter tido outra alternativa se não vender o guarda-redes. O Braga pagou a clausula de rescisão de 400 mil euros e conta agora com o lusitano para defender as redes bracarenses. Depois de ter alinhado no Moreirense, o guarda-redes mudou-se esta temporada para o Paços, onde fez 6 meses de altíssimo nível. Já com Fernando Santos na selecção, Marafona atingiu o auge com a chamada à formação das quinas sendo aos 28 anos um dos bons valores das balizas lusas.

Com a saída de Kritchuk a vaga entre os postes minhotos será ocupada por Marafona que pode crescer ainda mais num clube como o Braga. A segurança que o guarda-redes oferece ao quarteto defensivo é uma mais valia para uma equipa com as aspirações do Braga, uma vez que a consistência de um colectivo depende de muito da qualidade do guarda-redes e Marafona transfere-se para os minhotos numa fase em que atingiu o auge das suas potencialidades, enquanto guardião.