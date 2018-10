Taça da Liga: águias e leões lutam pelo apuramento, dragões pelo brio

Os jogos dos quatro grupos da terceira fase da Taça da Liga disputam-se esta terça e quarta-feira. Hoje ficam definidos os vencedores dos grupos B e C, para amanhã o A e D. As contas para atingir as meias-finais são mais complicadas para uns do que para outros, e por isso espera-se que as partidas prometam bons espectáculos.

Grupo A

O Marítimo está em grande vantagem para seguir em frente rumo às meias-finais, com seis pontos amealhados, basta aos madeirenses um empate diante do Famalicão, segundo classificado com três pontos e que precisa de vencer por vários golos devido ao diferencial entre ambos os conjuntos, se quiser seguir em frente. Tarefa bastante complicada para a formação nortenha, ainda para mais jogando no reduto dos insulares.

Maritimo venceu no Dragão por 1-3 (Foto: maisfutebol.iol.pt)

Quanto ao FC Porto depois de derrotado pelos dois adversários acima já está fora da corrida às meias-finais e resta-lhe vencer o Feirense para tentar não ficar na última posição, e mesmo assim terá de ter em conta o goal average. Quanto à equipa de Santa Maria da Feira pode ainda seguir em frente, mas terá de vencer e esperar que o Famalicão faça o mesmo, e depois os golos farão a diferença, missão praticamente impossível. Esta poderá ser uma boa oportunidade para José Peseiro testar novos jogadores e começar a implementar as suas ideias de jogo.

Grupo B

As contas neste grupo são bem mais simples de fazer, com Benfica e Moreirense a serem as duas únicas equipas a poderem seguir em frente, e a jogarem entre si na derradeira jornada, aos encarnados que lideram com seis pontos chega um empate, enquanto os de Moreira de Cónegos com quatro pontos estão obrigados a vencer, para chegarem às meias-finais. Na outra partida o Nacional recebe na Madeira o Oriental onde está apenas em jogo a luta para fugir ao último lugar do grupo, os insulares somam um ponto, contra zero dos lisboetas e estão por isso em vantagem.

Grupo C

Aqui é o Sporting quem está em grandes dificuldades para atingir às meias-finais e a precisar de fazer contas. O líder do campeonato é segundo com três pontos e tem de ganhar ao Arouca que soma um, e já sem hipóteses de seguir na prova. Além disso tem de vencer por vários golos e esperar que o Portimonense que está na frente com seis pontos, perca na Mata Real com o Paços Ferreira, de preferência para os leões por muitos golos. Os pacences somam um ponto e estão fora da luta.

Portimonense derrotou o Sporting por 2-0 (Foto: ojogo.pt)

Grupo D

Este é um grupo com muitas semelhanças com o grupo B, pois também só duas equipas podem aceder às meias-finais, e ambas defrontam-se nesta última ronda. O Rio Ave com quatro pontos recebe em Vila do Conde o Sporting Braga que é primeiro com seis, por isso aos minhotos uma igualdade serve, enquanto a formação de Pedro Martins tem mesmo de vencer, um encontro que se repete apenas três dias depois das duas se terem defrontado para o campeonato, com os bracarenses a golearem por 5-1.

A outra partida deste grupo joga-se no Restelo com o Belenenses terceiro classificado com um ponto a querer manter essa posição, frente ao último Leixões que vai procurar amealhar os primeiros pontos nesta competição.