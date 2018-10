Oficial: Sebastián Coates chega a Alvalade por empréstimo

Com a lesão de Tobias Figueiredo, a direcção do Sporting CP negociou esta terça-feira o central Sebastián Coates por empréstimo do Sunderland. O jogador uruguaio passou pelo Liverpool e pode ser uma mais valia para o eixo defensivo de Alvalade.

Sebastian Coates: Central experiente para Jorge Jesus

O Sporting Clube de Portugal garantiu esta terça-feira o empréstimo do internacional pelo Uruguai, Sebastián Coates até ao final da presente época. Os leões ficam com opção de compra no valor de 5 milhões de euros, caso o rendimento do defesa seja do agrado de Jorge Jesus no final da cedência. O central sul americano mudou-se esta época para o Sunderland, mas não brilhou na Premier League. O jogador que já passou pelo Liverpool chega a Portugal aos 25 anos para se afirmar definitivamente no futebol europeu. Forte fisicamente e com estatura elevada, o central preenche os requisitos de Jorge Jesus tratando-se de um jogador que poderá adicionar qualidade ao eixo defensivo do Sporting.

Com a lesão de Tobias Figueiredo e a intermitência exibicional de Ewerton e Naldo, a aquisição de Coates era obrigatória para oferecer maior consistência ao sistema de Jesus. Para o técnico luso a robustez de um central é fulcral, uma vez que o Sporting joga num 4-4-2 bastante ofensivo que obriga que o último reduto verde e branco se mantenha sólido e com jogadores que oferecem segurança a todo o eixo defensivo.