Chelsea interessado em Van Persie

Robin Van Persie poderá estar de regresso à Premier League onde foi feliz, tanto como jogador do Arsenal, como do Manchester United.

Segundo o jornal britânico Express, e depois de ter garantido a contratação por via de empréstimo de Alexandre Pato, o Chelsea deseja contar com o internacional holandês de 32 anos que pertence aos quadros do Fenerbahçe desde o início da época, tendo apontado 12 golos em 28 jogos oficiais disputados.

Com a saída de Loïc Rémy e a lesão duradoura de Radamel Falcão, o Chelsea considera ser importante ir buscar mais um avançado de qualidade para além de Pato e de Diego Costa.

Van Persie é visto como uma boa aposta dado o facto de já conhecer muito bem o futebol britânico e de apesar da sua veterania, possuir ainda um sentido de golo muito apurado.