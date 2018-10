Oficial : Cristian Cangá no Boavista

O Boavista garantiu a contratação de mais um reforço. A mais recente aquisição trata-se de Cristian Cangá, avançado colombiano. O jogador de 24 anos chega ao Bessa por empréstimo de um ano e meio, proveniente do Atlético Huíla da Colômbia. Em declarações ao facebook do clube, o jogador mostrou-se contente por jogar no Continente Europeu: «É o concretizar de um sonho jogar na Europa. Espero ser muito bem sucedido no Boavista.»

Este é o segundo reforço do clube em dois dias depois de no dia de ontem ter também garantido o empréstimo do médio Aymen Tahar ao Steaua Bucareste.