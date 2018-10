Slimani evolui para  Nível Jóia

Saltará à vista do adepto comum a enorme diferença em termos competitivos entre ‘este’ Sporting e as suas equipas anteriores, sendo que muito do mérito sobre esse crescimento e maior maturidade consiste na enorme evolução em termos técnicos, mas ainda mais na componente táctica, por parte de Islam Slimani, hoje em dia um protótipo completamente contrastante com as debilidades que se verificavam nos leões no passado.



O desenvolvimento de uma referência atacante capaz de acrescentar golos à equipa tornou-se uma máxima e acima de tudo uma obrigação para Jorge Jesus que, em seis anos de Benfica e de relacionamento profissional com Luís Filipe Vieira, se acostumou a conquistar títulos sempre apoiados em, pelo menos, uma unidade que se destaca dos demais na fina arte de apontar golos e na sua nova vida em Alvalade esse homem é mesmo Slimani.



Cedo transformado numa bem-sucedida ‘cobaia’ de golos para Jesus, o argelino passou a exibir-se a outro nível e consequentemente melhorou ainda mais no aspecto das performances a cada jogo, tornando-se determinante para a manobra leonina, esperando-se muito de si, tanto na Liga NOS, como em outros momentos altos como a eliminatória da Liga Europa na qual os leões se confrontarão com o Bayer Leverkusen.



Slimani garante o sucesso no Sporting



Esta será, como Jorge Jesus gosta de caracterizar, uma verdadeira eliminatória de Champions perante um adversário que, recorde-se, na época passada apenas foi afastado da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid através de um desempate por grandes penalidades, o que deixa evidente a qualidade deste oponente alemão que exigirá a Slimani a excelência que tem revelado ao nível dos golos marcados.



Num passado muito recente foi indisfarçável que o Sporting vem/vinha fracassando numa perspectiva europeia devido a erros individuais que se tornam notórias manchas que encobrem os aspectos positivos apresentados pelos verde-e-brancos, o que fez com que a equipa tivesse na época passada sido afastada na fase de grupos da Liga dos Campeões quando até merecia mais e já na presente temporada quando ficou a dever a si mesma nova entrada na prova milionária.

(Foto: Sporting.pt)

Assim, boa parte do sucesso da caminhada do leão não só na Liga mas também na Liga Europa, prova na qual até não entrou nada bem, com uma derrota caseira frente ao Lokomotiv de Moscovo, deve-se ao rendimento de Slimani, que representa neste momento isso mesmo - uma unidade fiável e praticamente anti-erro que vem garantindo resultados e pontos ao leão a partir de um trabalho visível.



Com todo o mérito, o argelino é mesmo o jogador que mais progrediu comparando o rendimento da temporada passada com o da época em curso. Mais do que quantidade, o ponta-de-lança sportinguista garante regularidade na relação com o golo, o que obrigou mesmo a equipa a redimensionar-se para potenciar um jogador com as suas características.



A verdadeira jóia da coroa da equipa verde-e-branca

Foi esse o motivo pelo qual Jorge Jesus, no preciso momento da sua chegada, abdicou de flanqueadores como Diego Capel, por exemplo, para dar lugar a outro tipo de jogadores tacticamente mais inteligentes e capazes de se movimentarem em zonas interiores.

Slimani conta com o apoio de João Mário em todos os jogos (foto: Sporting.pt)

Acima de extremos puros, Slimani exige apoio interior de jogadores como Bryan Ruiz, João Mário ou Bruno César, e com esse tipo de jogadores estabelece uma relação de perfeito entendimento que o levou a outro nível, ao de jóia da coroa da equipa, um estatuto que antes era pertença de William Carvalho e que agora mudou de mãos como de resto se voltou a verificar ainda este fim-de-semana quando Slimani contribuiu directamente para a obtenção de três golos.



Para reforçar a importância do feito, os três tentos sportinguistas no Sábado minoraram a resistência de um adversário que ameaçava ser incómodo como o Paços de Ferreira que cedo percebeu que desta feita frente ao leão não conseguiria fazer jus à sua fama de boa equipa dotada de futebol muito atractivo. Assim se garantiram três importantes pontos numa casa difícil e se manteve uma liderança que é disputada ao ponto. Slimani vale pontos.