Borja López, um jovem espanhol que atua no centro da defesa, foi oficializado como novo jogador do Barcelona B com um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia. O jogador estava emprestado ao Arouca pelo Mónaco de Leonardo Jardim, tendo rescindido com o clube francês.

O central espanhol, campeão da Europa sub-19 em 2013, procura relançar a sua carreira na equipa B do Barcelona depois de uma experiência pouco feliz em Arouca – apenas utilizado em 3 jogos da Taça da Liga.