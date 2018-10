Scolari pode vir a ser Seleccionador da China

Luiz Felipe Scolari poderá vir a ser o próximo Seleccionador Chinês. De acordo com o jornal Changjiang Daily o brasileiro é uma das três opções em cima da mesa para poder ocupar o lugar deixado por Alain Perrin, a 8 de Janeiro deste ano.

A par com Scolari, e também candidatos ao lugar, estão ainda os nomes do espanhol Gregorio Manzano e do italiano Marcelo Lippi. Recordemos que a Federação Chinesa de Futebol de tudo tem feito para aumentar a credibilidade do futebol asiático a nível mundial.

A seu favor para ocupar o cargo, Scolari tem o facto de ser um excelente conhecedor do futebol chinês uma vez que levou, na última temporada, o Guangzhou Evergrande a vencer a I Liga da China e a Liga dos Campeões da Ásia.