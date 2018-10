Sporting x Académica: Leão não quer «chumbar» no teste

Os leões medem forças com a única equipa que ainda não venceu fora de portas neste campeonato, em sentido oposto os leões ainda não perderam em casa e procuram dar continuidade a esse registo e dessa forma prosseguir na frente da tabela. A Académica por seu turno ocupa o antepenúltimo lugar com apenas mais um ponto que o Boavista, e por isso precisa de pontos para fugir aos lugares de despromoção.

O Sporting vem de duas vitórias frente ao Paços Ferreira por 1-3 para a Liga e a meio da semana por 0-1 diante do Arouca para a Taça da Liga, resultado que mesmo assim não evitou a eliminação da equipa da competição. Os estudantes já não ganham há dois jogos. A equipa leonina não foi além de um empate com o último classificado Tondela em Alvalade, e hoje procura voltar aos triunfos caseiros e dar seguimento à boa exibição realizada na Mata Real.

Filipe Gouveia quer vencer em Alvalade (Foto: ojogo.pt)

O treinador da Académica, Filipe Gouveia mostra ambição para o encontro de logo mais, mas sabe que vai precisar de um jogo menos inspirado dos leões. «Vamos tentar explorar a nossa inspiração e esperar por um Sporting em dia não. Claro que também será precisa uma pontinha de sorte. Acreditamos que podemos ir lá fazer uma surpresa. Quero ganhar, não aceito o empate antecipadamente», afirmou.

Para o desafio com o Sporting o técnico volta a poder contar com Fernando Alexandre e Hugo Seco, recuperados de problemas físicos ao contrário de Emídio Rafael e Obíora que não entram nas contas por lesão, bem como Ivanildo por cumprir um jogo de castigo. A Académica deverá fazer alinhar Pedro Trigueira, Aderlan, João Real, William Gustavo e Rafa Soares, Fernando Alexandre, Nuno Piloto e Rui Pedro, Marinho Rafael Lopes e Hugo Seco.

Jorge Jesus espera seguir na liderança (Foto: jn.pt)

Já Jorge Jesus quer uma equipa atacante frente a um adversário bastante defensivo. «Claro que a Académica tem aspirações de poder pontuar em Alvalade. Vamos fazer aquilo que normalmente fazemos, tentar ganhar os espaços que normalmente existem pouco. Espero que ataquemos muito, mas bem, contra uma equipa que vai defender muito», referiu. Sobre a possível mudança de Carrillo para a Luz, o técnico foi peremptório. «O Carrillo é um jogador livre para decidir a vida dele como quiser. Não sei para que clube pode ir, mas ele vai escolher o caminho dele, como eu escolhi o meu», sublinhou.

Para a partida com a Académica, Jorge Jesus chamou 18 jogadores confirmando a chamada de Rúben Semedo e o regresso de Matheus Pereira por troca com Schelotto. O técnico sabe que não vai poder contar com Jefferson e Bruno César lesionados, bem como Paulo Oliveira castigado. Assim os leões devem fazer actuar de início Rui Patrício, Marwin Zeegelaar, Naldo, Ewerton e João Pereira, William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, Gelson Martins, Bryan Ruiz e Slimani.

A história é claramente favorável ao Sporting em confrontos com a Académica no terreno verde e branco. Em 63 jogos disputados em Alvalade os leões venceram 47, empataram dez e só perderam em seis ocasiões. De resto o último triunfo da «briosa», data de Fevereiro de 2010 por 1-2 então orientados por André Vilas Boas. Na época passada um golo solitário de João Mário resolveu o desafio e já esta temporada na primeira volta a turma leonina foi a Coimbra ganhar por 1-3. No total o Sporting leva 177 golos marcados contra 50 da Académica.