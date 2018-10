Resultado Estoril x Porto na Liga NOS 2015/2016 (1-3)

20:30. Quanto a nós resta-nos agradecer a preferência. Continue a acompanhar os nossos artigos, diretos ou notícias aqui, na Vavel Portugal!

20:29. Diego Carlos apontou o golo do Estoril à passagem do minuto 3'. Aboubakar (18'), Danilo Pereira (34') e André André (82') apontaram os golos da reviravolta portista.

20:25. Vitória com carácter da equipa de José Peseiro esta tarde/noite na Amoreira. Após uma entrada forte da equipa da casa, os azuis e brancos souberam responder e deram a volta ao resultado mostrando traços de qualidade. Mais seguros na posse de bola e a defender, faltou apenas um pouco mais de criatividade e esclarecimento na hora de finalizar.

90+3' Canto sem qualquer perigo.

90+3' Canto cedido ao Estoril por Maxi Pereira.

90+2' Cartolina amarela para Maxi Pereira.

90+1' Herrera tenta aproveitar o adiantamento de Kieszek mas atira muito torto.

90' Mais três minutos de tempo extra.

89' Vai a jogo Suk para o lugar de Aboubakar.

87' Remate muito torto de Rúben Neves.

86' Responde Peseiro com a saída de André André para entrar o jovem Rúben Neves.

84' Na equipa da casa, Fabiano Soares esgota as alterações. Sai Afonso Taira, entra Babanco.

Corona aparece na área, atira para boa defesa de Kieszek mas, na recarga, surge André André que não perdoa e faz o terceiro para os 'dragões'.

82' GOLOOOOOOOOOO!!

80' Boa jogada do ataque azul e branco mas a bola morre nas mãos de Kieszek.

78' Corona também se junta à lista de amarelados.

77' Falhanço incrível de Aboubakar, com a baliza completamente aberta após passe de André André.

76' Fabiano Soares procura chegar ao empate mexendo novamente na equipa. Sai Marion para a entrada de Felipe Augusto.

73' Gerso surgia com muito perigo pela esquerda mas vale o excelente posicionamento de Marcano.

71' José Peseiro responde tirando Brahimi de campo para colocar Silvestre Varela.

68' Novo amarelo mostrado, desta feita para Aboubakar.

67' Primeira alteração no encontro e para o Estoril. Sai Matheus Oliveira e entra Michael.

65' Falta de Marcano sobre Bonatini que vale o amarelo ao central espanhol.

64' Aboubakar não quis ficar atrás e também foi apanhado em posição irregular.

64' Fora-de-jogo tirado a Léo Bonatini.

63' Novo amarelo para a equipa da casa. Matheus Oliveira é o jogador admoestado.

61' Cartão amarelo mostrado a Mano.

60' Fora-de-jogo tirado a Herrera.

58' Cai André André na área do Estoril mas Tiago Martins manda jogar.

57' Cartão amarelo por entrada perigosa de Gerso sobre Maxi Pereira.

57' Canto cedido por Diogo Amado.

56' Estão presentes na Amoreira 4539 espectadores.

55' Contra-ataque muito perigoso da equipa da casa! Gerso surge com muito no espaço, ganha no um para um com Marcano mas finaliza muito por cima.

50' Na resposta, Marion tenta de meia distância mas o remate sai ao lado da baliza de Casillas.

49' Remate forte e perigoso de Layún para bela defesa de Kieszek.

47' Falta de Corona sobre Mano.

46' Começa a segunda parte.

19:30. As equipas já estão no relvado e mantém-se os mesmos 'onzes'. Estás prestes a recomeçar a partida.

19:20. Fim de uma primeira parte bem mexida no António Coimbra da Mota. Logo ao minuto 3' surgiu o primeiro golo da partida. Canto cobrado por Marion e Diego Carlos, de rompante, a fazer o golo dos 'canarinhos'. Volvidos quinze minutos e num rápido contra-ataque conduzido por Miguel Layún surge o golo do empate, através de Aboubakar. O mexicano esteve envolvido noutra assistência, desta feita de canto. Danilo Pereira foi quem ganhou nas alturas e colocou o FC Porto em vantagem.

45' Cruzamento de Layún diretamente para as mãos de Kieszek.

45' Falta de Gerso sobre Corona.

41' Remate muito por cima de André André.

38' Quase, quase o terceiro para os 'dragões'. Excelente passe de Aboubakar a servir na perfeição André André que, na cara de Kieszek, atira ligeiramente ao lado.

Canto cobrado por Miguel Layún e Danilo Pereira, numa entrada fulgurante ao primeiro poste a colocar o FC Porto em vantagem.

34' GOLOOOOOOOOOO!!

33' Grande passe de Herrera para Maxi mas melhor Mano, muito rápido a recuperar posição e fazer o corte.

32' Falta de Marion sobre Brahimi.

27' Dupla oportunidade para o azuis e brancos com Kieszek em destaque. Primeiro defendeu, para a frente, um remate de fora da área de Maxi Pereira. Na recarga, o guardião polaco faz excelente intervenção, impedindo o golo de André André.

25' Tentativa de longa distância por parte de Matheus mas o remate sai fraco e torto.

23' Pressiona o Porto com cruzamento de Maxi Pereira para remate de André André, que esbarra na muralha defensiva estorilista.

22' Momento insólito. Cruzamento de Corona é intercetado...pelo árbitro.

Contra-ataque rapidíssimo dos azuis e brancos com condução de bola por parte de Miguel Layún que serve na perfeição Aboubakar, que não perdoa na cara de Kieszek.

18' GOLOOOOOOOOOO!!

16' Fora-de-jogo tirado ao ataque portista.

14' Grande corte de Marcano quando surgia Léo Bonatini em excelente posição.

10' Corte de Mano para o segundo canto dos azuis e brancos.

9' Falta sobre Layún.

7' Surgia Aboubakar com perigo, servido por Brahimi, mas o remate sai contra o central Diego Carlos.

6' Falta sobre Casillas, na sequência do canto.

5' Novamente o Estoril a aparecer com perigo, corte de Marcano pela linha final.

Canto cobrado pela direita por Marion e Diego Carlos, num excelente golpe de cabeça, faz o primeiro golo da partida!

3' GOLOOOOOOOOOO!!

3' Anderson Luís surgia em boa posição, pela direita, mas o cruzamento sai contra Marcano. Canto.

1' Já se joga na Amoreira!

18:29. As três equipas estão prontas e estamos a postos para o início da partida!

18:28. O seleccionador nacional, Fernando Santos, está presente no António Coimbra da Mota.

Léo Bonatini.

18:25. Fabiano Soares aposta em Kieszek entre os postes. Quarteto defensivo com Anderson Luís, Diego Carlos, Yohan Tavares e Mano. Miolo do terreno ocupado por Afonso Taira e Diogo Amado. Marion, Matheus Oliveira e Gerso jogam no reduto mais avançado no apoio a Léo Bonatini! O brasileiro é um dos melhores artilheiros da liga com 10 golos.

18:10. José Peseiro conta no banco de suplentes com Helton, Maicon, José Ángel, Rúben Neves, Varela, Suk e Marega. Sérgio Oliveira é o jogador exlcuído dos 19 convocados.

Facebook FC Porto

18:05. FC Porto com Casillas na baliza. Na defesa terá Maxi Pereira, Marcano, Martins Indi e Miguel Layún. Construção de jogo entregue a Danilo Pereira, Herrera e André André. Para serviços ofensivos Corona e Brahimi como extremos no apoio ao ponta-de-lança Aboubakar! O camaronês é o melhor marcador dos azuis e brancos com 8 golos no campeonato.

18:02. Já é conhecido o onze inicial dos 'dragões'.

17:30. José Peseiro, em antevisão da partida de hoje, disse esperar dificuldades na Amoreira, acreditando num jogo cheio de ritmo e bem conseguido por parte da sua equipa: «Independentemente do lugar sabemos que este será sempre um jogo difícil (...) Temos a noção do que o Estoril tem feito com os adversários e no Estádio do Dragão. Vai ser um jogo intenso, contra uma equipa organizada e temos a convicção que vamos estar melhor do que frente ao Marítimo.»

Foto: Facebook FC Porto

17:20. Fabiano Soares, técnico estorilista, espera causar dificuldades na recepção ao FC Porto: «Espero que estejamos num bom dia para fazer frente a essa equipa. Espero um FC Porto mais motivado, forte como sempre foi. Espero que o Estoril esteja num bom dia para contrariar isso».

Foto: maisfutebol

16:35. Onzes prováveis:

16:20. Moussa Marega, reforço de Inverno do FC Porto é a principal novidade nas escolhas de José Peseiro. Sem contar para as contas parece estar Imbula, novamente afastado dos eleitos. Pode ver a lista de convocados do Estoril x FC Porto na antevisão da partida.

Foto: Facebook FC Porto

16:10. Mano recuperou de lesão e é opção para Fabiano Soares. O técnico vai também poder contar com novo reforço, o lateral-direito Lucas Farias enquanto Mendy, por lesão, falha o encontro.

15:35. Tiago Martins, da Associação Futebol de Lisboa, será o árbitro da partida. Terá como assistentes André Campos e Pedro Mota. A função de 4º árbitro está entregue a João Mendes.

Foto: dn.pt

15:10. O último jogo entre ambas as equipas foi a contar para a 3ª jornada do presente campeonato. No Estádio do Dragão, a vitória sorriu para os da casa, por 2-0. Aboubakar e Maicon apontaram os golos portistas.

14:50. A meio da semana e no segundo jogo de José Peseiro como treinador azul e branco (vitória na estreia frente ao Marítimo) o FC Porto saiu derrotado na visita à equipa do Feirense. 2-0 foi resultado final na consumação de uma prestação ‘deprimente’ na Taça da Liga.

14:30. A equipa estorilista vem de uma vitória ‘fora de portas’ para a Liga NOS, batendo o Moreirense por 1-3. Anderson Luís, Diogo Amado e Felipe Augusto foram os autores dos golos.

14:10. A equipa da casa é o atual décimo classificado do campeonato. Em 19 jogos realizados, os ‘canarinhos’ registam seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Já os azuis e brancos são terceiros na tabela classificativa, fruto de treze vitórias, quatro empates e duas derrotas.

14:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo Estoril x FC Porto, partida referente à 20ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio António Coimbra da Mota a partir das 18:30 horas - siga o minuto a minuto do Estoril x FC Porto, em direto e grátis, em Vavel Portugal.