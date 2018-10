Sporting 3-2 Académica: jogo pleno de emoções, muitos golos e incerteza até perto do fim

22:53. Jogo polémico com uma expulsão nas quatro linhas (Aderlan), duas expulsões no banco de suplentes do Sporting (Jorge Jesus e Nélson) e um golo altamente polémico que deu o 2-2 a favor da Académica. Neste caso concreto, o golo de Nascimento é irregular, já que João Real, em fora-de-jogo, faz-se ao lance após o cabeceamento do jogador brasileiro.

22:48. A Académica começou a ganhar, com um golo aos 9 minutos, mas cedo se percebeu que o poderio do líder da Liga era demasiado para a debilidade do antepenúltimo classificado. Os golos de Bryan Ruiz e Adrien (que tento de categoria do médio luso) colocaram o Sporting em vantagem ainda na primeira parte; Nascimento, de cabeça, empatou, aos 59, mas Fredy Montero, que entrou bem no jogo, decidiu o jogo aos 84 minutos.

Apito final

90+4'. Fim da partida.

90'. Jogam-se mais 4 minutos nesta partida. O Sporting conserva a bola com tranquilidade.

88'. O Sporting domina com 71% de posse de bola. Fredy Montero fez a diferença: entrou e realizou duas assistências (desperdiçadas) e ainda marcou o 3-2.

84'. Gooloo do Sporting!! Fredy Montero recebe o centro vindo da direita, e, perante Trigueira, remata por entre as pernas do «keeper»!

82'. Cartão amarelo para Marvin Zeegelaar por falta sobre Gonçalo Paciência.

81'. Livre directo para Montero...o remate sai directamente para as mãos de Trigueira, seguro agarra o esférico.

80'. Cartão amarelo para Hugo Seco, por protestos.

80'. Falta clara de Aderlan sobre Gelson à entrada da área, segundo amarelo e expulsão para o brasileiro. Académica com dez.

79'. Montero pica a bola e isola Ruiz...mas Trigueira faz uma brutal mancha e impede o golo do costa-riquenho, que defesa!

76'. Substituição na formação do Sporting: Entra Gustavo e sai Rafael Lopes.

75'. Nascimento cabeceia e tira o golo da cabeça de Slimani, grande corte.

72'. Slimani isola-se após lançamento de Montero...vai marcar...mas o chapéu executado sai largo demais!

70'. João Pereira coloca o turbo, desce pelo flanco direito e assiste Gelson, este remata prontamente mas Trigueira amarra.

66'. Substituição na formação do Sporting: Sai Mané e entra Fredy Montero.

62'. Substituição na formação da Académica: Sai Marinha entra Bouadla.

61'. Grande controvérsia, com Cosme Machado a ser aconselhado pelo auxiliar a validar o golo, que, na verdade, é ilegal: João Real faz-se ao lance em posição irregular na hora em que Ewerton tenta o corte.

59'. Goolooo da Académica! Grande polémica, empate em Alvalade, após saída de Patrício que socou a bola mas a deixou à mercê de Paciência, que cabeceou para o golo!

53'. Substituição na formação da Académica: Sai Nuno Piloto e entra Gonçalo Paciência.

50'. Cartão amarelo para Ewerton, por falta sobre Rafael Lopes.

46'. Substituição na formação do Sporting: Sai William Carvalho e entra Gelson Martins.

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

Segundo tempo

21:41. Entrada forte da Académica, pelo simples facto de ter marcado cedo, aos 9 minutos, através de Rafa Soares, porque, para além do golo, nada mais a débil Académica foi capaz de fazer diante de um Sporting galvanizado e apoiado pela onda verde de Alvalade. O golo do empate surgiu aos 27 minutos, num belo trabalho de Adrien, e a superioridade leonina era tão avassaladora que o 2-1 chegou aos 43 minutos, após erro crasso de Nuno Piloto - Mané assistiu Ruiz e este finalizou com toda a calma.

Intervalo

45+2. Apito de Cosme Machado a indicar o fim da primeira parte.

44'. Grande trabalho de Mané, que furou pela área, driblou e assistiu Ruiz que apenas teve de encostar para as redes. Nuno Piloto em desgraçada exibição...

43'. Goooloo do Sporting!! Um erro monumental de Nuno Piloto que ofereceu o golo a Mané, e este, com tremenda técnica, assitiu Ruiz que fez o 2-1!

41'. Jorge Jesus expulso do banco do Sporting, por palavras agressivas para com o auxiliar.

41'. Cartão amarelo para Adrien.

39'. Mais um amarelo para jogadores da Académica, agora para Leandro Silva, por falta sobre João Mário.

33'. Tiro de Adrien na carreira frontal, mas sem perigo.

31'. A Académica parece vir a ser uma presa fácil: não sai da zona defensiva e não é capaz de suster a pressão do Sporting.

29'. Gooolooo do Sporting!! Permissividade da defesa da Académica, com Adrien a bailar, a fintar, e a rematar em arco, que golaço!

27'. Quase empata o Sporting: João Pereira centra, Ruiz mata no peito e dispara, Trigueira defende com excelência...Adrien na recarga rematou por cima!

22'. Cartão amarelo mostrado a Rafa Soares, por ter bloqueado Adrien durante um ataque prometedor.

19'. Cartão amarelo para Aderlan. por falta sobre João Mário, que fugia pelo flanco.

18'. Marinho ganhou na velocidade a Naldo, tentou assitir Seco mas Patrício lançou-se e agarrou a bola na hora certa.

17'. Marvin sempre muito activo no flanco esquerdo, dando imenso trabalho à defensiva forasteira. Novo canto ganho para os Leões.

14'. Queixas de Mané sobre uma eventual grande penalidade, por empurrão de Hugo Seco. Lance duvidoso, de facto.

13'. Ruiz remata com força, a bola é bloqueada pela defesa da Académica...Slimani assiste Mané mas Trigueira lança-se e segura a bola!

10'. Desatenção da estrutura do Sporting, que permitiu a entrada, sem oposição, de Rafa Soares. Este rematou sem chances de defesa para Patrício.

9'. Goooloo da Académica!! Rafa Soares, no coração da área, remata de primeiro após passe rasteiro proveniente de um canto!

4'. Sporting com bola no pé, a tentar imprimir velocidade nos passes.

1'. Ambiente espectacular em Alvalade, cânticos e total apoio ao Sporting neste arranque de jogo.

Apito inicial

20:30. Duas grandes surpresas no onze do Sporting: as inclusões de Carlos Mané e de Rúben Semedo. O extremo andava deslocado da equipa mas merece hoje a confiança de Jorge Jesus. O central, chamado de volta a Alvalade após empréstimo, entra directamente para a titularidade.

20:25. Formação inicial da Académica: Trigueira, Aderlan, João Real, Ricardo Nascimento, Rafa Soares, Nuno Piloto, Hugo Seco, Leandro Silva, Rafael Lopes, Fernando Alexandre, Marinho

20:25. Formação inicial do Sporting: Patrício, João Pereira, Naldo, Rúben Semedo, William Carvalho, Marvin, Adrien, Bryan Ruiz, Mané, Slimani, João Mário

19:40. Na conferência de imprensa que serviu de antevisão do Sporting x Académica, Jorge Jesus admitiu que os jogos contra as formações mais «pior classificadas» são testes de fogo adversos aos Leões: «Temos sentido dificuldades táticas com essas equipas», afirmou o treinador leonino. Já Filipe Gouveia afirmou que a Académica tentará explorar a sua «inspiração», esperando por um jogo menos assertivo do adversário.

18:35. Na convocatória de Filipe Gouveia, destaque para a chamada do médio experiente Fernando Alexandre e do médio ofensivo Hugo Seco; os dois jogadores recuperaram de lesões durante a semana e poderão enfrentar o Sporting. Sem tanta sorte estão Emídio Rafael e o médio defensivo Obiora, os dois a contas com lesões impeditivas. O extremo Ivanildo, castigado, também desfalca a Académica.

18:10. Uma das grande novidades na convocatória de Jorge Jesus é a chamada do jovem central Rúben Semedo, que até agora estava emprestado ao Vitória de Setúbal; o jogador foi chamado de volta ao plantel do Sporting e estará nas opções para o jogo desta noite. Jefferson, fora por lesão, dará a titularidade ao reforço Marvin Zegeelar. De destacar também a ausência de Teo Gutiérrez.

17:50. Ainda assim, mesmo tendo em conta o natural domínio sportinguista em jogos em Alvalade, a verdade é que os Leões não têm tido facilidades perante a Académica - desde 2010 para cá, o Sporting registou dois empates caseiros (ambos por 0-0) frente aos Estudantes e uma derrota por 1-2, dados que devem alertar o líder do campeonato para um possível escorregão.

17:35. Desde 1965, a Académica apenas venceu o Sporting por três ocasiões, no contexto do campeonato; 2-4 em 1965, 0-1 em 2005 (quarenta anos depois, a primeira vitória forasteira na Liga desde o 25 de Abril de 1974) e em 2010. Nas 63 partidas já disputadas na Liga, no reduto de Alvalade, a Académica apenas triunfou por seis ocasiões. A história dá total favoritismo ao Sporting.

17:10. Na última década, entre 2006 e 2016, apenas uma vitória da Académica se registou frente ao Sporting, essa de 2010, com os golos forasteiros de Rui Orlando e João Ribeiro a darem a vitória aos estudantes; João Moutinho marcou o tento caseiro. Mas, se olharmos para todas as provas, a Académica bateu o Sporting em 2011, na final da Taça de Portugal, com um tento solitário de Marinho.

16:55. Em 127 jogos realizados no contexto do campeonato nacional, o Sporting leva a melhor no conjunto dos jogos, com 67% de vitórias frente à Académica (85 triunfos), contra apenas 12 vitórias da formação Briosa. Desde o ano de 2010 que não se regista um triunfo da Académica frente ao Sporting em partidas realizadas no campeonato nacional - em Alvalade, os estudantes venceram por 1-2.

16:35. A temporada arrancou com José Viterbo ao leme da Académica, mas os resultados fracassados levaram a uma chicotada psicológica e à chegada de Filipe Gouveia. Mas nem por isso a vida desportiva da Briosa melhorou: a equipa segue na décima sexta colocação, com 17 pontos, apenas a um ponto do primeiro lugar de despromoção. A Académica vem de dois jogos sem pontuar (empate com o Paços e derrota diante do Vitória FC).

16:25. A única derrota leonina em Alvalade, durante a época 2015/2016, registou-se na Liga Europa, frente ao Lokomotiv Moscovo. Frente aos russos, o Sporting perdeu por 1-3, estando, desde então, imbatível para todas as provas desde 17 de Setembro. Por seu turno, a Académica ainda não obteve qualquer vitória forasteira para a Liga, tendo apenas um triunfo fora em 2015/2016, diante da Sanjoanense, para a Taça, a 18 de Outubro.

16:10. O Sporting disputou os três últimos jogos fora de casa, tendo perdido por 2-0 frente ao Portimonense (para a Taça da Liga), vencido o Paços de Ferreira para a Liga (1-3) e batido o Arouca por 0-1 no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga, com um golo do reforço de Inverno Marvin Zeegelaar. Agora volta a actuar em casa, onde ainda não perdeu nesta temporada em jogos do foro interno.

15:55. O Sporting segue na liderança do campeonato, depois de ter preservado o primeiro lugar com uma vitória forasteira, por 1-3, diante do Paços de Ferreira; a pressão do Benfica fez-se sentir mas os golos de Islam Slimani (2) e Bruno César deram a vitória aos Leões. Voltará hoje a jogar em casa, depois de na última partida em Alvalade ter sido travado pelo Tondela (2-2).

15:40. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Académica, referente à 20ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio Alvalade XXI a partir das 20:45 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Académica,, grátis, em Vavel Portugal.