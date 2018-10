O mercado de transferências ao minuto

23:25. Por hoje ficamos por aqui, mas amanhã cá estaremos para dar as novidades de última hora naquele que é o dia final do Mercado de Inverno. Boa noite!

21:25. Oficial: Diego Perotti é jogador da Roma.

21:22. Oficial: Emmanuel Emenike é reforço do West Ham.

20:38. Pedro Martin, avançado que representou o Tenerife na primeira metade da época, vai reforçar o Celta. A assinatura está apenas pendente devido ao resultado dos exames médicos.

20:23. Federico Fazio está em Sevilha para realizar os testes médicos. O Argentino deixa assim o Tottenham para vestir a camisola do clube espanhol.

20:22. Radosevic do Nápoles segue por empréstimo para o Eibar.

20:12. Em sentido contrário está Orbán que acabou emprestado ao Levante até ao final da temporada.

20:02. Agora sim. É OFICIAL. Siqueira foi emprestado ao Valência pelo Atlético de Madrid por uma época e meia.

18:50. Também Denis Cheryshev poderá sair do Real Madrid para rumar a Inglaterra. Falamos do Liverpool, onde o avançado russo poderá jogar com mais regularidade.

18:45. Pellegrinni poderá vir a treinar o Valência.

17:40. Fazio, do Sevilha, segue por empréstimo para o Tottenham.

17:00. Hulk poderá regressar ao futebol chinês. O Guangzhou Evergrande, orientado por Scolari, poderá pagar 30M€ para a aquisição do antigo avançado portista.

16:52. Mário Rui pode deixar o Empoli para rumar ao Inter.

16:13. Isco poderá vir a ser jogador do Arsenal. Os dirigentes do clube inglês estão dispostos a oferecer 32 M€, mas os merengues não deverão facilitar a venda. Pelo que se sabe, o Real Madrid quererá renovar o contrato ao jogador...

16:12. Adam Hlousek, também lateral esquerdo, do Estugarda, é agora jogador do Légia Varsóvia.

16:05. Oumar Niasse avançado do Lokomotiv, deverá rumar ao Everton por 17,75M€.

15:45. Alexander Buttner, Lateral esquerdo do Dínamo de Moscovo, foi por empréstimo para o Anderlecht.

15:30. O Chelsea faz a última oferta por Vardy ao Leicester. São 47 Milhões de €.

14:57. O Chelsea já tem substituto para Hazard. Falamos de Griezmann. O avançado do Atlético de Madrid é desejado em Londres há muito tempo.

14:55. Denis Cheryshev pode ir para Liverpool já amanhã. Os merengues têm recebido várias propostas pelo internacional russo e poderão aceitar a proposta para fazer a vontade ao jogador, que já mostrou vontade de jogar em Inglaterra.

14:40. OFICIAL : Jovic está confirmado na Luz. A cláusula será de 45 M € e está confirmado por 6 temporadas.

14:32. O Benfica tem interesse no médio sérvio Danilo Pantic.

13:22. Oficial: Stoke City desiste de Imbula por «exigências insanáveis».

12:12. Por outro lado está a Juventus que ainda não desistiu de Bernardo Silva e João Moutinho.

12:10. O Mónaco confirmou a contratação de Jemerson ao Atlético Mineiro.

11:42. Parece estar feito o acordo entre Banega e o Inter de Milão. Os jornais italianos dão conta que o argentino, ainda jogador do Sevilha, deverá dirirgir-se para Milão nos próximos dias para assinar o contrato.

10:12. O Zenit de André Villas Boas anunciou este Sábado as contratações de Zhirkov e Kokorin ao Dínamo de Moscovo.

10:00. Já na Liga Inglesa, o Chelsea conseguiu garantir a permanência de Diego Costa. Os blues rejeitaram uma oferta de 45 milhões de euros pela ida do avançado para o Atlético de Madrid.

09:55. Também o Benfica de Rui Vitória parece estar à procura de reforços para a baliza. Os encarnados preparam-se para fazer uma oferta por Caíque, um guarda-redes de apenas 18 anos que está ao serviço do Vitória de Baía no Brasil.

09:50. Para já, está confirmada a ida do leão Salim Cissé para o reforço do ataque do Vitória de Setúbal. O jogador de 23 anos foi cedido aos sadinos pelo Sporting e é então o quinto reforço desde intervalo da equipa.

