Oficial: Luka Jović é reforço para o ataque das águias

Para fazer companhia a Jonas, Jiménez e Mitroglou chega a Lisboa uma das maiores promessas sérvias dos últimos tempos. O ponta-de-lança, Luka Jović tem 18 anos e jogará de águia ao peito durante as próximas 5 épocas, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Luka Jović: uma pérola para Rui Vitória trabalhar

O jovem Luka Jović, internacional sérvio pelas camadas jovens é considerado o novo Falcão. Aos 18 anos, o ponta-de-lança despede-se do Estrela Vermelha, clube que o lançou enquanto profissional de futebol. No clube sérvio, o artilheiro estreou-se em 2014 pela equipa principal e desde cedo se percebia que estaríamos perante um projecto interessante de jogador. Apesar da tenra idade, o avançado evidencia já alguma maturidade na hora de visar as redes contrárias e na época passada foi um dos maiores destaques do Estrela Vermelha em jogos a contar para a Liga Sérvia. Com um 1.81m de altura, Jović denota nas áreas contrárias uma mobilidade fantástica antecipando-se com facilidade aos defesas que enfrenta.

As semelhanças com o antigo jogador do Porto, Falcão não passam ao lado da crítica sérvia com o próprio jogador a admitir que olha para o internacional colombiano como um exemplo a seguir. O talentoso jogador proferiu declarações à comunicação social e não escondeu o orgulho que sente em representar o Benfica, monstrando-se ansioso por aprender mais com Jonas e Mitroglou.

A formação do Benfica tem como lacuna a posição de ponta-de-lança e o jovem sérvio muda-se para o clube da Luz exactamente para colmatar essa deficiência no plantel. Para se ambientar ao futebol português, o atleta deverá alinhar pela equipa B dos encarnados numa fase inicial, mas com a qualidade que lhe é reconhecida já com 18 anos não será de estranhar que Rui Vitória aposte no jovem valor na equipa principal. O contrato será válido até Junho de 2021, faltando ainda saber qual o valor da transferência que o Benfica terá de pagar ao Estrela Vermelha. Num futuro negócio, o clube que quiser contratar Jović terá de pagar 45 milhões de euros às águias.