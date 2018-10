3 pontos a entrarem na conta do Benfica

21:20. Da nossa parte resta agradecer a sua preferência. Cá continuaremos a dar todas as notícias do futebol português!

21:15. No rescaldo dos 90 minutos, destaque para um Moreirense que teve dificuldades defensivas mas que se procurava encontrar no ataque, ameaçando algumas vezes Júlio César. O Benfica, por seu lado, jogou mais no meio-campo do Moreirense mas por vezes deixou-se acalmar, ainda que com grande eficácia nos 4 golos que marcou. Com este resultado o Benfica conquista os 3 pontos e mantém a 2ª posição do Campeonato, com 49 pontos, a 2 do líder Sporting. O Moreirense, por sua vez, fica na 15ª posição, com 20 pontos e cada vez mais perto da linha de água.

21:10. As águias foram mais fortes na globalidade, mas fica um resultado demasiado pesado. Ainda assim, o Moreirense foi capaz de reduzir mesmo na reta final da partida para o 1-4, concedendo a Iuri Medeiros o último festejo do jogo.

FINAL DA PARTIDA! MOREIRENSE 1-4 BENFICA.

92'. Contra todas as expetativas, o Moreirense ainda conseguiu reduzir a vantagem antes do final da partida, ainda que sem qualquer efeito na derrota. Evaldo mandou de cabeça para Iuri que, cercado por André Almeida e Lindelof, foi capaz de rematar para o primeiro do Moreirense e último da partida. Um golo útil para o jogador, que muito fez na partida.

92'. GOOOOOOOOOOOOOOOLO DO MOREIRENSE! IURI MEDEIROS!

2 minutos de compensação.

88'. A 2 minutos do fim, o ritmo de jogo continua fraco, com o Benfica mais ofensivo a jogar no meio-campo do Moreirense. A equipa da casa perdeu energia e não está perto de marcar.

86'. Substituição no Moreirense: Sai João Palhinha, entra Rafa Sousa.

82'. Cartão amarelo para Palhinha.

80'. Substituição no Benfica: Sai Samaris, entra Talisca.

80'. Substituição no Moreirense: Sai Vítor Gomes, entra Alan Schons.

79'. Lindelof a cortar um bom passe de Iuri Medeiros para Boateng.

76'. Vitória generosa do Benfica, agora com o jogo completamente decidido. O argentino esteve em destaque numa jogada com Jonas, onde acabou por vencer o confronto com o guarda-redes do Moreirense e fez o quarto da partida.

75'. GOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!! NICO GAITÁN!!!

73'. Substituição no Benfica: Sai Mitroglou, Entra Jiménez.

72'. Tentativa de Iuri Medeiros, mas sem sucesso. A bola saiu por cima.

70'. Golo que veio animar esta segunda parte, menos emocionante e com um ritmo mais lento. O Benfica tem sabido aproveitar as oportunidades e fica marcado pela sua eficácia. Com este golo, é seguro dizer que a partida está praticamente resolvida.

68'. Mais uma jogada de entendimento perfeito entre Pizzi e Jonas, com o português a fazer outra grande assistência. Pizzi passou com perícia para o brasileiro que fintou o guarda-redes e só teve de atirar para o fundo das redes.

67'. GOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA! É JONAS A BISAR!

64'. Cartão amarelo para Lindelof.

64'. Cartão amarelo para Jardel por protestos.

59'. Substituição no Benfica: Sai Lisandro, entra Lindelof. Lisandro está mesmo lesionado e sai de maca do relvado.

58'. Lisandro López está outra vez no chão, depois de ter saído temporariamente da partida.

56'. Substituição no Moreirense: Sai Ernest, entra Petrolina.

54'. Cartão amarelo para Vítor Gomes por falta sobre Pizzi.

51'. IURI MEDEIROS! O jogador do Moreirense assustou o Benfica ao atirar a rasar o poste. Esteve perto de reduzir.

49'. O Moreirense entra na 2ª parte com energia e a procurar a posse de bola, arriscando-se mais no meio-campo das águias.

Inicia-se a 2ª parte!

20:07. Primeira parte que começou muito Benfica, com o Moreirense a abrir muitos espaços, mas que gradualmente foi sendo equilibrado pela equipa da casa. Os tentos do Benfica ditam a sua vantagem no marcador, mas o segundo surge contra-corrente, numa altura em que o Moreirense ensaiava mais jogadas ofensivas. Ainda assim a eficácia é que conta, ditando a vitória das águias ao intervalo.

Intervalo em Moreira de Cónegos. Moreirense 0 - 2 Benfica

2 minutos de compensação.

45'. O golo surge, de certa forma, contra a tendência de jogo, onde o Moreirense subia mais no terreno.

44'. Que golo do grego! Renato Sanchez abriu com perícia para a esquerda, onde Eliseu impediu a bola de sair mesmo em cima da linha. Cruzou para Mitroglou que, qual ponta de lança, chutou para golo, deixando o guarda-redes do Moreirense a fazer má figura.

43'. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA! MITROGLOU!

42'. Espinho atira ao lado! O Moreirense ganha cada vez mais espaço e foi a vez de Fábio Espinho tentar a sua sorte, mas a bola saiu perto do poste.

38'. JÚLIO CÉSAR! Defesa essencial do brasileiro, depois de uma jogada de excelência do Moreirense. Começou em em Sagna que fez um passe de alta qualidade para Iuri Medeiros, mas sem conseguir concretizar.

35'. O jogo parou para Palhinha ser assistido, mas já foi retomado.

33'. Iuri Medeiros em excelência! O jogador correu e fintou todos, sendo apenas parado por Samaris mesmo a tempo de evitar o remate às redes de Júlio César.

30'. Primeira meia-hora de jogo muito dominada pelo Benfica, mas com um claro ascendente do Moreirense nos últimos minutos. O golo parece ter acordado depois do golo, deixando menos espaços e procurando mais o ataque.

28'. Moreirense começa a ganhar espaço no jogo e posiciona-se mais na área adversária, ainda que sem grande perigo.

26'. Palhinha decisivo! Pizzi correu pela lateral com a bola e cruzou para Jonas, mas o jogador do Moreirense adiantou-se e mandou para fora.

24'. Foi a melhor oportunidade do Moreirense até ao momento.

23'. Livre para o Moreirense por simulação de falta de Jonas. Jardel cortou e a bola ainda sobrou para Iuri Medeiros, que rematou à baliza, mas Júlio César conseguiu defender. A equipa da casa ganhou o canto.

18'. O golo do Benfica veio evidenciar os muitos espaços que o Moreirense está a criar às águias.

17'. Que jogada! Pizzi cruzou com excelência para Jonas, que sem medo cabeceou na perfeição em direção às redes de Stefanovic. É o 20º golo do brasileiro no Campeonato.

16'. GOOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA! JONAS!

12'. Desentendimento entre Gaitán e Danielson. O capitão do Moreirense agarrou a camisola de Gaitán e este, numa atitude precipitada, quase dava um estalo ao adversário. O árbitro não tomou qualquer ação disciplinar.

10'. Jonas choca com Marcelo Oliveira, queixa-se e é assistido. Já foi retomado o jogo.

8'. Muita troca de bola no meio-campo do Moreirense, mas o Benfica não está a conseguir atirar à baliza.

7'. Tentativa de Pizzi, mas sem sucesso! Mitroglou deixou para o companheiro de equipa que rematou demasiado alto.

5'. Jardel cai na grande área e fica a pedir penálti, mas o árbitro manda seguir.

4'. Primeiro canto da partida a favor das águias.

4'. Retoma-se o jogo. Boateng volta a entrar em campo.

2'. André Almeida e Boateng embateram e ambos estão queixosos. Está parado o jogo.

ROLA A BOLA! Sai do Benfica.

19:13. As equipas entram em campo. Está perto o início da partida!

18:50. Destaque para o 11 esperado do Moreirense, com figuras como Iuri Medeiros e Boateng em destaque. É ainda de realçar como Miguel Leal mudou 9 dos 11 jogadores, deixando apenas Iuri Medeiros e Fábio Espinho a repetir a titularidade face ao jogo desta semana também contra o Benfica.

18:50. Moreirense: Stefanovic; Sagna, Marcelo Oliveira, Danielson e Evaldo; João Palhinha e Fábio Espinho; Iuri Medeiros, Vitor Gomes e Ernest; Boateng.

18:45. O onze do Benfica corresponde àquele que era esperado, com Rui Vitória a apostar mais uma vez na dupla Jonas/Mitroglou e deixando Jiménez de fora.

18:45. Benfica: Júlio César; André Almeida, Lisandro, Jardel e Eliseu; Samaris; Pizzi, Renato Sanches e Nico Gaitán; Jonas e Mitroglou.

Já temos os 11 oficiais!

17:30. No Benfica é apenas esperado regresso de Gaitan ao onze inicial. Os encarnados deverão alinhar com Júlio César na baliza, André Almeida, Lisandro, Jardel e Eliseu, Samaris, Renato Sanches, Nico Gaitan e Pizzi e na frente, a dupla já conhecida, Jonas e Mitrogolou.

17:25. No que diz respeito às equipas iniciais é esperado que o Moreirense alinhe com Stefanovic na baliza, na defesa , Sagna, Marcelo, Danielson e Evaldo, Palhinha, Fábio Espinho e Vítor Gomes a meio-campo e na frente Iuri Medeiros, Ernest e Boateng.

17:20. Depois da goleada da passada terça-feira Rui Vitória garante que não espera facilidades por parte da equipa contrária e que o jogo desta noite em nada se assemelha ao anterior. «Mesmo que as equipas se mantivessem, o campo fosse o mesmo e os treinadores fossem os mesmos, os dias são diferentes e por isso o contexto é diferente. Vai ser um jogo diferente e difícil.»

17:15. Depois do jogo da passada terça-feira, Miguel Leal disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida, que a sua equipa necessita de atenção redobrada quando tem pela frente o Benfica e que terão de ser bem mais rigorosos para que o resultado acabe por ser favorável «Temos de ser mais rigorosos no processo defensivo e eficazes nos duelos, porque perdemos muitos duelos. E depois não inventar; o Benfica foi marcando porque demos alguns brindes».

17:00. Para o jogo desta noite, Rui Vitória não poderá contar com Luisão, Nuno Santos, Salvio e Fejsa, todos por lesão. Já Miguel Leal receberá as águias sem Rafael Martins, também lesionado, e Filipe Gonçalves, por castigo.

16:30. Já no que diz respeito à história, a equipa de Moreira de Cónegos nunca venceu o Benfica. Num total de 17 jogos, para todas as competições, a equipa de Rui Vitória empatou apenas 3 e garantiu 14 vitórias. Já no campeonato foram 11 os confrontos entre as 2 equipas, sendo que a equipa de Miguel Leal conseguiu o empate 2 vezes, concedendo ainda 9 vitórias aos encarnados.

16:20. Na primeira volta do campeonato o Benfica bateu o Moreirense no Estádio da Luz por 3-2 com golos de Gaitan, Jimenez e Jonas. Foi um jogo sofrido, mas, ainda assim os 3 pontos acabaram por sorrir aos vermelho e brancos.

16:15. No que ao campeonato diz respeito são 26 os pontos que separam as duas equipas. O Benfica é segundo classificado com 46, o Moreirense é 14º com 20. Ambas as equipas necessitam de vencer, o Benfica para não deixar fugir o «tri», o Moreirense para não correr o risco de ir parar à linha de água.

16:00. Este é o segundo encontro esta semana entre Moreirense e Benfica. De recordar que as duas formações estiveram frente a frente na passada terça-feira para os quartos de final da Taça CTT e que a partida foi ganha pelo Benfica por 6-1 com golos de Talisca, Gaitan e Jimenez. Com esta vitória os encarnados alcançaram as meias-finais da prova.

Foto: Facebook do SL Benfica

15:50. O Benfica chega ao jogo desta tarde pressionado pelo FC Porto. Os azuis e brancos venceram ontem o Estoril Praia e garantiram a igualdade pontual com o bi-campeão nacional. Também o Sporting venceu e conseguiu segurar o 1º lugar da tabela frente à Académica. Para se manter nos lugares cimeiros e não perder o ritmo, a equipa de Rui Vitória está obrigada a vencer.

Directo Moreirense x Benfica LIGA NOS 2015/2016

Foto: maisfutebol.iol.pt

15:40. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Moreirense x Benfica, referente à 20ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas a partir das 19:15 horas - siga o minuto a minuto do Moreirense x Benfica ,, grátis, em Vavel Portugal.