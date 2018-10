Liga Italiana: Juventus vence o seu 12º jogo consecutivo

A 22ª jornada da Liga Italiana significou para a Juventos uma vitória generosa, conquistada na tarde deste domingo. Na deslocação a Verona, para defrontar o Chievo, a Juventus entrou praticamente a ganhar com um golo precoce de Morata, aos seis minutos da partida. Desde então que o domínio da partida ficou entregue à equipa de Turim que, com o jogo do seu lado, viu o marcador aumentar mais uma vez nos últimos 5 minutos antes do intervalo, com o mesmo Morata a bisar no encontro e a ampliar a vantagem para 2-0.

Com o jogo controlado na sua globalidade, ainda surgiriam mais dois golos para a equipa de Massimiliano Allegri. O ex-portista Alex Sandro marcou por volta da hora de jogo, com Pogba a fazer o resultado final, 0-4, poucos minutos depois. O Chievo não foi capaz de contornar a supremacia da Juve e o destino da partida ficou mesmo nos 0-4 que a equipa conseguiu ainda antes dos 20 minutos finais.

Este é o 12º triunfo consecutivo da Juventus para o campeonato, igualando o seu recorde na Liga Italiana. Paul Pogba foi uma das figuras em destaque na partida, ao apontar um golo e uma assistência. O internacional francês ficou ainda a milímetros de apontar um golo de antologia após uma receção orientada sublime, que terminou com a bola no poste esquerdo da baliza da equipa adversária.

Pogba foi uma das estrelas do jogo // Foto: GettyImages

Resultados e marcadores da 22ª jornada:



Sábado:



Carpi – Palermo, 1 - 1

Mancosu (74 g.p.); Gilardino (24)



Atalanta – Sassuolo, 1 - 1

Denis (32); Berardi (27)



Roma – Frosinone, 3 – 1

Nainggolan (18), El Shaarawy (48), Pjanic (84); Ciofani (24)



Domingo:



Chievo – Juventus, 0 - 4

Álvaro Morata (6, 40), Alex Sandro (61), Pogba (67)



Nápoles – Empoli, 5 - 1

Higuain (33), Insigne (37), Camporese (52 a.g.), Callejón (83, 88); Paredes (28)



Torino – Verona, 0 - 0



Génova - Fiorentina, 0 - 0



Bolonha – Sampdoria, 3 - 2

Mounier (12), Donsah (24), Destro (87 g.p.); Muriel (54), Correa (80)



Udinese – Lazio, 0 - 0

Milan - Inter (mais tarde)