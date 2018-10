O fecho do Mercado de Transferências

00:00. ESTÁ FECHADO O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS !

23:29. Rússia: Boussoufa do Lokomotiv emprestado ao Gent.

23:25. V. Guimarães: Rafinha chega do Avaí.

23:21. Benfica: Ricardo Carvalho, da equipa b, no Vitória Guimarães b.

23:02. Arouca: Jorginho chega, também por empréstimo do City.

22:57. Arouca: Jorge Íntima chegou do Manchester City por empréstimo.

22:54. Rio Ave: Iuri Gomes, do Pedras Salgadas, foi confirmado como reforço.

22:41. FC PORTO: Imbula no Stoke City é agora oficial. 24M€

22:36. Holanda: Marco Van Ginkel chegou ao PSV emprestado pelo Chelsea.

22:32. Sporting: Tomás Rukas, ex União de Leiria, é reforço para a defesa na equipa B.

22:28. Inglaterra: Leroy Fer, do Queens Park Rangers, no Swansea por empréstimo.

22:20. Belenenses: Abel Aguilar, ex Toulousse, reforça os azuis do Restelo.

22:16. Itália: Ninkovic sai do Génova para o Verona.

22.12. Sporting: Os leões anunciaram agora a contratação de Canhembe. Neymar Canhembe, um jovem jogador que inicia agora o seu percurso. Ao que tudo indica na equipa b.

22:10. Gil Vicente: Fatai é agora jogador do Paços de Ferreira.

22:05. Benfica: Vitor Andrade emprestado ao Vitória de Guimarães.

22:02. Ricardo Vaz Tê voltou ao Akhisar na Turquia.

21:57. OFICIAL: Hélder Postiga está de volta a Portugal! O avançado de 33 anos faz agora parte do Rio Ave!

21:50. NACIONAL : Belkaroui reforça a defesa dos madeirenses.

21:15. OFICIAL : Fletcher troca Sunderland pelo Marselha.

21:05. OFICIAL: Niasse, figura maior do Lokomotiv, é agora jogador do Everton. 17,5M€ foi quanto o antigo jogador custou aos cofres do clube Inglês.

21:03. OFICIAL: Ricardo Costa no Granada.

20:52. OFICIAL : Debuchy troca Arsenal pelo Bordeaux.

20:25. OFICIAL: Cheryshev no Valência.

20:10. Sporting : Luis Ribeiro, guarda-redes da equipa b leonina foi cedido ao Feirense.

19:52. Álvaro Pereira, ex FC Porto, vai reforçar o Getafe.

19:51. Arouca empresta Karl ao Tondela até ao final da temporada.

19:15. FC Porto: Wellington emprestado ao Leixões.

19:11. Radamel Falcao está em Madrid a negociar com o Atlético.

18:41. OFICIAL: Cheryshev é jogador do Valência.

18:40. Maritimo contrata Gevaro Nepomuceno para o ataque.

18:24. FC PORTO : Nélson Monte chega do Rio Ave. Mais um reforço para a defesa.

18:02. Nolito deve ficar no Celta de Vigo. O treinador do clube galego disse que o jogador não se despediu nem se vai despedir.

17:49. Valência quer Falcão por empréstimo.

17:37. Cheryshev vai para o Valência afinal.

17:10. Tasci, do Spartak Moscovo, faz agora parte do elenco do Bayern Munique.

16:50. SPORTING : Recusa de 20M€ por Slimani do Newcastle.

16:40. SPORTING : Tanaka emprestado ao kashiwa reysol, por época e meia.

16:39. FC PORTO: Zitouni chega ao Porto por empréstimo do Vitória de Guimarães.

16:34. Ricardo Costa pode estar a caminho do Granada.

15:15. SPORTING: Barcos com 60M€ de cláusula.

14:24. Valência: Medjani é reforço na defesa. O antigo jogador do Trabzonspor já treinou com a equipa.

14:10. Barcelona: Montoya cedido ao Bétis.

13:52. Paços de Ferreira: Os pacenses confirmaram a contratação de Mário Felgueiras por época e meia. O guarda-redes chegou do Kanyospor da Turquia e veio substituir Marafona.

13:50. OFICIAL: O Manchester City anunciou que Pep Guardiola será o novo treinador a partir do final da temporada e durante 3 épocas.

13:30. Sporting: Xande e João Miguel Silva do Guimarães poderão estar a caminho.

13:26. Marcelo, defesa central brasileiro do Hannover, foi emprestado ao Besiktas.

12:57. Fazio foi cedido ao Sevilha até ao final da temporada.

12:51. Doumbia é jogador do NewCastle por empréstimo da Roma.

12:46. FC PORTO : Fonte próxima de Imbula diz ao jornal O Jogo que o jogador poderá render 24M€ aos azuis e brancos.

12:40. SPORTING: é Oficial. Barcos é jogador dos leões por época e meia

12:25. Milan : De Jong rescindiu. O médio só tinha feito 6 jogos esta temporada.

12:20. Benfica B : Alexis Scholl emprestado ao Gent.

12:15. Sporting : Cissé poderá ser emprestado ao Setúbal.

12:12. Fernando Torres pode estar a um passo de regressar ao Milan.

12:10. FC Porto: André Silva poderá ser emprestado ao Maritímo. Os insulares aguardam a chegada do português.

12:02. FC PORTO: Imbula está nas instalações do Stoke City e poderá assinar pelo clube inglês por 18,4M€.

11:58. Kuca já foi apresentado no Rio Ave.

11:55. Sporting : Sacko emprestado ao Sochaux.

11:28. OFICIAL : Gui, do Vitória de Guimarães, emprestado à Académica.

11:27. Sem golos no Swansea, Éder vai terminar a temporada ao serviço do Lille.

10:32. A ida de Fredy Montero para o clube chinês dá-se num acordo entre os responsáveis leoninos e os responsáveis do clube chinês. O Sporting quer Barcos, de 31 anos, mas o Tianjin Teda quer Montero e dá 5M€ pelo leão. O Argentino já está em Lisboa, Fredy Montero já foi, só falta mesmo assinar o contrato.

10:30. Jovic é apresentado hoje na Luz.

10:23. Já Labyad foi cedido ao Fullham.

10:16. No Sporting, o colombiano Fredy Montero foi cedido aos chineses do Tianjin Teda.

10:15. Já mexem os 3 grandes. No Benfica, João Teixeira está a caminho do Vitória de Guimarães.

10:00. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao último dia do mercado de transferências. No VAVEL Portugal vamos contar-lhe tudo! Fique connosco até às 00:00 horas .