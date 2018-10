Oficial: Imbula de saída para o Stoke City

O centro campista Imbula deixou esta segunda-feira de ser jogador do FC Porto. O jovem francês de 23 anos assinou pelo Stoke City e irá render 24 milhões de euros aos cofres azuis e brancos. A expetativa portista na qualidade do atleta era enorme mas as exibições ficaram bastante aquém do esperado.

Imbula: a qualidade ficou escondida

Em Julho de 2015 o FC Porto garantiu a contratação mais cara da história do futebol luso. O francês Imbula custou às finanças portistas 20 milhões de euros, a que o Marselha teve direito. Apesar da cobiça dos tubarões do futebol europeu o jogador transferiu-se para a invicta com a expetativa a ser gigante.

Sob o comando de Lopetegui o ex-Marselha demorou a entrar na equipa acabando por desiludir mesmo quando era chamado a jogo. Nos dragões, André André, Rúben Neves e Danilo taparam por completo o médio talentoso e a desconfiança relativamente ao valor do jogador fez soar o alarme no tribunal do Dragão. Com a chegada de José Peseiro a desconfiança manteve-se, e neste mercado de inverno não restava outra solução se não transferir o centro campista. O talento e qualidade demonstrados no Marselha levaram o Stoke City a investir no médio, que de dragão ao peito apenas brilhou na vitória frente ao Chelsea e no triunfo diante o Benfica. No Marselha, Imbula evidenciou valências técnicas apuradas e uma visão de jogo incrível que tentará voltar a mostrar no emblema da Premier League.

O FC Porto acaba por fazer um negócio interessante, uma vez que dos 20 Milhões investidos terá agora um retorno na ordem dos 24 milhões de euros. Para uma futura transferência resta ainda 15 por cento do valor para os azuis e brancos. O Stoke luta por um lugar na Liga Europa sendo um conjunto com bons valores que poderá relançar a jovem pérola para um grande clube e para a seleção gaulesa.