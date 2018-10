Liga BBVA: «Hat-trick» de Ronaldo em nova goleada merengue

A noite deste domingo foi tranquila para Cristiano Ronaldo e companhia na receção ao Espanhol de Barcelona, num jogo a contar para a 22ª jornada da Liga espanhola. Foi uma goleada por seis golos sem resposta e com o capitão da seleção portuguesa em evidência, apontando metade desses tentos.

Primeira-parte demolidora com 'toque mágico'

A equipa orientada por Zinedine Zidane entrou de forma devastadora marcando por três ocasiões nos primeiros quinze minutos da partida. Primeiro foi Karim Benzema que, excelentemente bem servido por James Rodríguez, cabeceou sem mácula para abrir o ativo. À passagem do minuto 12' Ronaldo é travado em falta na área contrária. Na conversão do castigo máximo o mesmo Ronaldo não tremeu e descansou ainda mais os adeptos madridistas. Ainda festejavam o segundo quando James Rodríguez decidiu inserir-se na lista de marcadores, num remate desviado que traiu o guardião Arlauskis. Minuto 45' é sinónimo de minuto mágico de Cristiano Ronaldo... O golo do 'astro' português foi espectacular, num belíssimo jogo de pés à entrada da área que culminou com um forte e colocado remate com o pé esquerdo.

Segunda-parte para gerir posse-de-bola

Com o resultado em 4-0 a equipa do Real Madrid tirou, como seria de esperar, o pé do acelerador na entrada para o segundo tempo. A preocupação seria agora a de gerir a posse-de-bola e não obrigar os seus jogadores a esforços desnecessários, lembrando as complicadas semanas de competição que se avizinham. Ao minuto 86', Cristiano Ronaldo (quem mais?) viria a completar o seu «hat-trick» na partida. Cruzamento perfeito de Jesé a encontrar 'CR7' que, sozinho ao segundo poste, fuzilou de cabeça. Com este golo, Ronaldo junta-se a Luis Suárez como maior 'artilheiro' do campeonato espanhol, com 19 tiros certeiros. Nota apenas para o sexto e último golo da partida numa infelicidade de Óscar Duarte, que introduziu a bola na própria baliza.

Com este triunfo a equipa merengue volta a aproximar-se do segundo posto, estando a apenas um ponto do Atlético de Madrid, que saiu derrotado na visita à Catalunha. No entanto, a distância para o líder Barcelona continua a ser de quatro pontos, tendo a equipa orientada por Luis Enrique um jogo a menos.