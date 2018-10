Rio Ave contrata Hélder Postiga

Hélder Postiga, um dos avançados mais marcantes dos últimos anos do futebol português, está de volta ao nosso campeonato. É certo que o ponta-de-lança titular da seleção nos tempos de Paulo Bento nunca foi um jogador indiscutível nos clubes por onde passou e teve sempre uma carreira algo irregular mas, ainda assim, é uma figura bem vinda aos nossos estádios

Depois de ter passado algum tempo no futebol indiano, Postiga reforça uma das boas equipas da Liga NOS. O avançado natural da Póvoa do Varzim (curiosamente uma cidade mesmo ao pé de Vila do Conde), se ultrapassar algumas dificuldades físicas que terá nesta altura, será um acrescento de qualidade ao conjunto de Pedro Martins.

Hélder Postiga, que está já na fase final da sua carreira (tem 33 anos), tinha deixado o campeonato português na época 2011/2012 quando se transferiu do Sporting para o Zaragoza de Espanha.