Oficial: Labyad e Tanaka de partida de Alvalade

Em dia de arrumar a casa em Alvalade destaque para as saídas por empréstimo de Zakaria Labyad e Junya Tanaka. O extremo marroquino será jogador do Fulham e o avançado japonês está a caminho do Kashiwa Reysol. Os jogadores estavam fora das escolhas de Jorge Jesus ganhando o Sporting maior conforto no orçamento salarial deixando de pagar ordenado aos atletas.

Zakaria Labyad: mais um empréstimo no currículo do extremo

O ala marroquino chegou a Alvalade em 2012, depois de se ter destacado nos Jogos Olímpicos desse ano. O jovem prometia encantar as bancadas de Alvalade com fintas e dotes técnicos, mas a verdade é que nunca se afirmou no conjunto verde e branco. No inicio da temporada, Jorge Jesus ainda integrou Labyad na pré-temporada, todavia rapidamente percebeu que o atleta não se enquadrava na exigência do sistema táctico que pretendia para o Sporting. O extremo passou para a equipa B onde esteve estes 6 meses, tendo feito o gosto ao pé por 3 ocasiões. Neste mercado de Inverno chegou a proposta do Fulham de Inglaterra acabando o Sporting por acertar o acordo esta Segunda-Feira para o empréstimo de Labyad até ao final da temporada. O emblema inglês fica com a opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada, ficando o Sporting sem obrigação de pagar salário ao jogador. O Fulham joga neste momento na 2ª divisão inglesa e Labyad terá mais oportunidades para mostrar o que realmente vale e de uma vez por todas confirmar se passa ou não de uma promessa para o futebol.

Labyad prepara-se para novo empréstimo.

Junya Tanaka: o regresso à casa de partida

O internacional japonês, Tanaka chegou a Alvalade para reforçar a equipa de Marco Silva proveniente do clube japonês Kashiwa Reysol. O jogador nipónico foi opção para o treinador leonino 2014/2015 com alguma regularidade tendo balançado as redes contrárias por 7 ocasiões. O golo mais célebre estará ainda na memória dos sportinguistas, desta feita o livre directo que o jogador bateu frente ao Sporting de Braga. Para a presente época, Jorge Jesus preferiu utilizar Slimani, Bryan Ruiz e Montero, pelo que Tanaka apenas participou em 33 minutos no campeonato. O clube Kashiwa Reysol mostrou interesse no avançado japonês, com o Sporting a ceder o ponta-de-lança até ao final da presente temporada. Os asiáticos ficam com opção de compra, caso resolvam manter Tanaka a título definitivo.