Confirmado: Pep Guardiola treinará Manchester City a partir de 2016/2017

Os rumores deram, a partir de hoje, lugar às certezas: o treinador Pep Guardiola deixará definitivamente o colosso bávaro Bayern Munique no final da presente temporada, para ingressar no Manchester City durante três épocas. O consagrado técnico, há muito apontado aos «Citizens», está de malas aviadas para o clube multimilionário da Premier League, para liderar a turma até agora orientada pelo chileno Manuel Pellegrini - a confirmação oficial foi dada pelo clube inglês, que adiantou que as negociações chegaram a bom porto nas últimas semanas.

Guardiola irá assim estrear-se na afamada Premier League, depois de ter acumulado troféus na La Liga e na Bundesliga, ao serviço do Barcelona e do Bayern, respectivamente. A chegada do antigo médio dos catalães a Manchester implicará a ruptura da ligação entre Pellegrini e o City, que durava desde 2013/2014. No clube dos «Citizens», Pep Guardiola irá encontrar o compatriota Txiki Begiristáin, actual Director Desportivo com o qual já trabalhara no Barcelona, tido como influência no processo de escolha do laureado técnico de 45 anos

Após um percurso dourado no Barcelona (venceu duas Liga dos Campeões, três Ligas espanholas, três Supertaças de Espanha, duas Taças do Rei, duas Supertaças europeias e dois Campeonatos do Mundo de Clubes), Guardiola ingressou no Bayern, onde continuou a encher o palmarés (ganhando duas Bundesligas, uma Taça da Alemanha, um Campeonato do Mundo de Clubes e uma Supertaça europeia), não conseguindo, ainda assim, sair triunfal da Liga dos Campeões e repetir o feito de Jupp Heynckes no clube bávaro, em 2012/2013.

Assim, depois do famoso e eloquente «tiki-taka» implementado com laivos de requinte táctico no Barcelona e do futebol tecnicamente agressivo (feito de trocas de bola rápidas e caudal ofensivo atemorizador) no Bayern, Pep Guardiola terá pela frente o desafio de consolidar o Manchester City, crónico gastador no mercado internacional de elite, como um dos clubes mais fortes e temíveis da cena europeia - os «Citizens» buscam o domínio interno e a afirmação na Europa, procurando glória na prestigada Liga dos Campeões.