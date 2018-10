Benfica: Salvio é "reforço" para Rui Vitória

Numa lista em que os reforços Grimaldo e Jovic também surgem, destaca-se a presença de Toto Salvio na lista de Rui Vitória para a Champions.

A classe de Salvio faz falta ao Benfica

O regresso do extremo internacional argentino aos relvados estará para muito breve. Com o embate diante o Zenit cada vez mais perto, Rui Vitória inclui Toto Salvio na lista de jogadores para a Liga Milionária, tratando-se de uma alternativa válida para tentar eliminar os russos orientados por André Vilas Boas. Recorde-se que Salvio tem vindo a recuperar de uma lesão grave que o impediu de competir durante 6 meses.

Com Gaitán, Pizzi, Carcela e Gonçalo Guedes, o técnico terá uma boa dor de cabeça, uma vez que Salvio era o titular do Benfica de Jesus. O talento de Salvio é incontestável e será um reforço de peso para os 3 objectivos que os encarnados ainda têm nesta temporada. Com Salvio as águias voam mais alto, e os adeptos já desesperam pelas fintas, os arranques e os golos de um dos melhores jogadores a actuar em Portugal.