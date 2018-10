Bota de Ouro: Jonas e Slimani na luta com os colossos europeus

A competição para suceder a Cristiano Ronaldo está ao rubro. Neste mês de Janeiro são inúmeros os goleadores que lutam pela Bota de Ouro. A nomes como Higuaín, Suárez ou Ibrahimovic juntam-se Jonas e Slimani, o que permite antever uma luta interessante para a conquista do troféu individual.

Higuaín, Aubameyang e Jonas: o trio que já chegou aos 20 golos

O ex-jogador do Real Madrid, Higuaín, alinha no futebol italiano e é ao serviço do Nápoles que tem conquistado as redes adversárias. Até ao momento, o argentino apontou 22 tiros certeiros, ocupando o 1º lugar no top dos melhores marcadores dos Campeonatos de todo o continente europeu. O Nápoles tem sido uma das grandes surpresas no campeonato italiano, revelando-se como um sério candidato ao titulo da série A.

Em 2º lugar surge o mortífero Jonas que joga no campeonato português ao serviço do SL Benfica. O brasileiro relançou a carreira de águia ao peito lutando de igual para igual com o melhores avançados da Europa. Determinante para a conquista da Liga NOS, na temporada passada, o brasileiro melhorou o seu registo e até agora já furou as redes contrárias por 21 vezes. É prestigiante ter um avançado com esta performance no futebol português, o que tem colocado o nosso Campeonato, e mais concretamente o Benfica, no radar do Futebol Mundial.

No futebol alemão, Aubameyang é um dos destaques da Bundesliga, sendo neste momento o principal goleador do seu campeonato. O Borussia Dortmund está muito longe da luta pelo título, mas não deixa de deliciar os apaixonados pelo futebol com os tentos deste magnífico ponta-de-lança. Até este período, o artilheiro já fez o gosto ao pé por 20 ocasiões, estando numa luta acesa pela conquista da Bota de Ouro.

Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Ibrahimovic, Suárez e Benzema: Estrelas do golo pertíssimo dos 3 da frente

O detentor do troféu individual, Cristiano Ronaldo, está ainda longe dos 48 golos alcançados na temporada passada, mas com um jogador deste nível o impossível por vezes acontece. O galáctico, que marcou 3 golos na jornada passada da Liga BBVA, chegou à marca dos 19 tentos, encontrando-se a 3 do líder Higuaín. Já o artilheiro internacional polaco Lewandowski é a grande estrela goleadora do Bayern de Munique, e tem sido um dos principais responsáveis pela extraordinária campanha que os alemães têm realizado na Bundesliga. Até agora o avançado soma também 19 golos, tratando-se de um sério candidato a vencer a bota de ouro.

O internacional sueco Zlaten Ibrahimovic tem sido arrasador na Liga Francesa e trata-se de um fenómeno goleador incrível. O veterano soma os mesmos 19 festejos dos rivais pelo título de melhor marcador dos Campeonatos Europeus e é um dos principais obreiros para levar o PSG ao titulo gaulês.

Na Liga espanhola, o astro do Barcelona, Suarez, tem mordido os calcanhares aos principais rivais pela Bota de Ouro, tendo feito o gosto ao pé por 19 vezes. O Barça tem dominado a Liga BBVA e o uruguaio é indiscutivelmente o denominado rato de área, sendo um perigo para os oponentes. Finalmente, e também na Liga Espanhola, relevo para Karim Benzema, que se encontra a apenas 1 tiro certeiro dos 19 dos adversários acima descritos. O francês compõe uma dupla temível com CR7 e é um perigo à solta no Santiago Bernabéu.

Slimani, Neymar, Vardy e Lukaku: estão mais longe mas nada é impossível

Para compôr o lote de potenciais jogadores à conquista da Bota de Ouro, nota de destaque para Slimani que, de leão ao peito, já marcou 16 tentos na Liga lusa. O argelino é, a par de Jonas, o avançado mais falado na Europa e tem sido o garante de golos mais fiel no sistema de Jorge Jesus.

Também com 16 golos, Neymar tem estado em destaque no Barcelona, onde tem brilhado com famosos dotes técnicos e os golos de altíssima qualidade mundial. Em Inglaterra, Vardy é o homem golo do sensacional Leicester e tem também 16 tiros certeiros, sendo uma promessa brutal para dar o salto para um grande emblema do futebol do velho continente. Por fim Lukaku, que já pertenceu ao Chelsea, é agora o craque do Everton, tendo concretizado 15 golos na Premier League.

Em suma, golos e mais golos virão e a VAVEL Portugal promete acompanhar qual dos goleadores será o sucessor de CR7. Será o próprio Cristiano ou será até Messi? O argentino está apenas com 12 golos mas com jogadores de tal valia extra-planetária tudo é possível. A luta está renhida e resta aguardar por mais tiros certeiros por esta Europa fora.