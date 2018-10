Benfica: Luisão será novamente operado

Eis que o azar bate à porta de Luisão, jogador afastado dos relvados desde 21 de novembro, quando se lesionou no derby em Alvalade, num jogo a contar para a Taça de Portugal.

Numa altura em que estava iminente o regresso do «Girafa», uma queda, segundo o boletim clínico dos encarnados, provocou a "refratura de um dos focos do cúbito esquerdo", obrigando Luisão a ser novamente operado. Rui Vitória poderá ver-se privado do seu capitão por mais meses, perdendo grande parte da temporada. No boletim constam ainda Fejsa, Nuno Santos, Lisandro López e Eduardo Salvio, que anunciou, nas redes sociais, que o seu regresso está para breve.