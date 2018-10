Resultado Belenenses x Benfica na Liga NOS 2016 (0-5)

Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continue a acompanhar toda a actualidade desportiva em VAVEL Portugal. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O juiz do Algarve poupou ainda Eliseu ao cartão amarelo que o tiraria do clássico com o Porto. Mitroglou fez um hat-trick e Jonas bisou. O Benfica assume a liderança do campeonato, e espera agora por aquilo que o Sporting fará na segunda-feira frente ao Rio Ave.

A segunda parte conta-se pelos golos das águias, o segundo que começa numa agressão de Renato Sanches que o árbitro manda seguir, não interrompendo o jogo, e sem que nenhuma das equipas mande a bola para fora.

Vitória fácil do Benfica frente a um Belenenses que tal como havíamos dito foi sempre muito macio na disputa de bola e nas marcações, dando muito espaço aos jogadores encarnados.

FINAL DO JOGO O BENFICA DERROTA O BELENENSES POR 0-5!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

87' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Passe de Carcela e Jonas sozinho empurra para dentro das redes.

83' Substituição no Benfica, saiu Mitroglou e entra Talisca.

83' Alteração no Belenenses, saiu Bakic e entra Dias.

81' Cartão amarelo para Samaris por derrubar Aguilar.

79' Substituição no Benfica, saiu Pizzi e entra Carcela.

75' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Mais um erro da defesa do Belenenses, Gaitàn toca para Mitrogolou e o grego faz o hat-trick.

73' Pontapé de Carlos Martins por cima da baliza.

72' Remate fraco de Aguilar para as mãos de Júlio César.

71' Cartão amarelo para Sílvio por derrubar Sturgeon.

69' Substituição no Benfica, saiu Eliseu e entra Sílvio.

64' Remate forte de Carlos Martins num livre directo e Júlio César defende para a frente.

64' Alteração no Belenenses saiu Miguel Rosa e entra André Sousa.

60' Miguel Rosa não aproveita um mau corte de Lindelof, e atira ao lado.

58' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Pizzi assiste Mitroglou e este só tem de encostar.

54' Juanto isolado atira para defesa de Júlio César.

52' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Jonas na área atira em jeito e bate Ventura.

51' Remate cruzado de Miguel Rosa ao lado da baliza.

45' Remate de Pizzi para as mãos de Ventura, num lance que começa num erro incrível de Gonçalo Silva a meter a bola nos pés de Jonas.

Alteração no Belenenses ao intervalo, saiu Rúben Pinto e entra Gonçalo Silva.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O BENFICA!

Veremos se o Belenenses na segunda parte consegue chegar com maior perigo até ao último reduto encarnado, ou se o Benfica aumenta a vantagem.

O golo dos encarnados surgiu já perto do intervalo com Mitroglou de cabeça a corresponder da melhor forma a um centro de Pizzi, mas com Ventura a dar um frango monumental.

Primeira parte em que o Benfica entrou bem e com oportunidades para marcar, com Ventura a cometer erros infantis de várias maneiras. O Belenenses bem arrumado na sua defesa, ainda não levou perigo a Júlio César.

INTERVALO DO JOGO, O BENFICA VENCE POR 0-1 O BELENENSES!

40' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Centro de Pizzi e Mitroglou de cabeça bate Ventura que dá um frango monumental.

34' Agora é Jonas que atira por cima da barra.

32' Remate de André Almeida ao lado da baliza.

28' Na sequência do livre o remate de Pizzi bate na barreira.

27' Cartão amarelo para Rúben Pinto por rasteirar Gaitàn, livre frontal que pode levar perigo.

21' Remate de Carlos Martins ao lado da baliza.

19' Cartão amarelo para Juanto por derrubar Renato Sanches.

15' Primeiro quarto de hora jogado com o Benfica a dominar e já com duas boas ocasiões para marcar, frente a um Belenenses que dá muitos espaços e mostra pouca intensidade, e vai tentando sair em contra-ataque.

7' Outra vez Jonas a rematar e de novo Ventura a segurar a dois tempos.

6' Ventura num erro infantil coloca a bola nos pés de Jonas, mas o brasileiro atira fraco para as mãos do guardião.

1' Gaitàn na área sozinho recebe de Pizzi e atira ao lado. Grande oportunidade para os encarnados.

INÍCIO DO JOGO SAIU O BELENENSES!

20:34. Vai cumprir-se um minuto de silêncio no Estádio do Restelo, em homenagem a Vicente, jovem da formação do Benfica falecido esta semana.

20:31. O jogo vai começar atrasado, já que as equipas só agora entram no relvado.

20:20. As duas equipas já recolheram aos balneários, daqui a pouco o início da partida.

20:10. O encontro desta noite coloca frente-a-frente o melhor ataque do campeonato, o Benfica com 54 golos marcados, diante da pior defesa, a do Belenenses com 41 golos sofridos.

20:03. As duas equipas já vão fazendo os exercícios de aquecimento no relvado do Restelo.

19:58. No banco de suplentes do Belenenses vão estar Ricardo Ribeiro, André Sousa, Dias, Filipe Ferreira, Tiago Almeida, Gonçalo Silva e Tiago Caeiro.

19:54. O Belenenses vai alinhar com Ventura na baliza, na defesa André Geraldes, Aguilar, Gonçalo Brandão e Fábio Nunes, no meio-campo Miguel Rosa, Rúben Pinto, Carlos Martins e Bakic, no ataque Sturgeon e Juanto.

19:50. No banco de suplentes do Benfica vão sentar-se Ederson, Sílvio, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Talisca, Carcela e Raúl Jiménez.

19:48. O Benfica vai jogar com Júlio César na baliza, a defesa com Eliseu, Jardel, Lindelof e André Almeida, no meio-campo Samaris, Pizzi, Renato Sanches e Gaitàn, na frente Jonas e Mitroglou.

19:45. Os guarda-redes das equipas já vão aquecendo no relvado.

19:30. As bancadas vão ficando compostas na grande maioria por adeptos do Benfica.

19:15. Na última jornada o Benfica venceu fora no terreno do Moreirense por 1-4, já o Belenenses foi à Madeira derrotar o Marítimo por 1-2.

19:00. Onzes prováveis do Belenenses x Benfica:

18:45. No lado do Belenenses o treinador Julio Velázquez mostra respeito pelo Benfica, mas não vai colocar o «autocarro» à frente da sua baliza. «O Benfica é uma grande equipa e com boa capacidade a nível individual. Estão a fazer as coisas bem e a jogar a um nível exibicional altíssimo. São muito dinâmicos. A nossa ideia de jogo será sempre a mesma. Nós vamos desfrutar pois não temos nada a perder, mas sim tudo a ganhar. Autocarro? Não. Nem contra o Benfica nem contra ninguém. Para isso prefiro não treinar. Prefiro jogos atractivos para que os adeptos desfrutem», referiu. O Belenenses não divulgou até ao momento lista de convocados.

Julio Velázquez não vai jogar para defender (Foto: bola.pt)

18:30. Na antevisão da partida Rui Vitória mostrou estar consciente das dificuldades que o Belenenses pode criar ao Benfica. «Estou à espera de um Belenenses forte. Espero uma equipa atrevida, que tem bons jogadores e que está bem estruturada. Temos de saber o que fazer em termos estratégicos. Vão criar dificuldades. Temos de estar fortes», afirmou. Para o jogo desta noite o técnico não vai poder contar os centrais Lisandro López e Luisão, ambos lesionados, tendo sido chamado o sueco Lindelof, que fará dupla com Jardel no centro da defesa.

18:15. Na primeira volta o Benfica não teve dificuldades em derrotar o Belenenses, impondo uma goleada por 6-0 no Estádio da Luz, com Jonas e Mitroglou a marcarem por duas vezes, cabendo a Gaitàn e Talisca os outros dois golos do desafio.

18:00. Esse foi mesmo o último golo apontado pelo Belenenses ao Benfica em partidas realizadas no Restelo, pois nos últimos quatro encontros os encarnados deu-se uma igualdade a zero, e três triunfos dos encarnados por 0-4, 0-1 e 0-2. No entanto é preciso não esquecer que entre 2008 e 2009 e 2010 e 2013, o Belenenses esteve na Segunda Liga.

17:45. Para o campeonato no Estádio do Restelo registaram-se já 74 jogos entre os dois emblemas, com o Benfica a levar vantagem com 35 vitórias, contra 22 do Belenenses, tendo empatado por 17 ocasiões. Os encarnados marcaram 122 golos, contra 88 do Belenenses. O último triunfo da equipa da «cruz de cristo» aconteceu na época de 2007/2008 por 1-0, com um golo de Weldon, que mais tarde seria reforço das águias, os azuis eram orientados por Jorge Jesus.

17:30. Por seu turno o Benfica de Rui Vitória vem na melhor sequência do campeonato com dez vitórias consecutivas, sendo que não perde há doze desafios. Os encarnados venceram sete dos últimos oito encontros disputados fora de casa, com a excepção a ser o empate na Madeira frente ao União.

17:15. Desde que Julio Velázquez pegou nos comandos da equipa, os azuis do Restelo estão imbatíveis em casa, com duas vitórias e dois empates. De resto nos sete jogos em que já orientou o clube, o técnico só por uma vez perdeu, foi no terreno do Estoril por 2-0. O registo é de três vitórias, três empates e uma derrota juntando todas as competições. Aliás esta época só o Vitória Setúbal ganhou em casa do Belenenses para a Liga, por 0-3.

17:00. O Benfica ocupa o segundo lugar do campeonato com 49 pontos, menos dois que o líder Sporting e sabe que uma vitória na partida desta noite o coloca na liderança, ainda que à condição. Já o Belenenses está na décima posição com 25 pontos, apenas a cinco dos lugares que dão acesso às competições europeias.

Estádio do Restelo palco do desafio (Foto: footballdream.pt)

16:45. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Belenenses x Benfica, referente à 21ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio do Restelo a partir das 20:30 horas - siga o minuto a minuto do Belenenses x Benfica,, grátis, em Vavel Portugal.