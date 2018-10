Benfica: encarnados prontos para o clássico

O Benfica atravessa um período de estabilidade e para conseguir alcançar o Sporting na classificação deverá ganhar ao F.C. Porto. Os azuis e brancos, por sua vez, quererão vencer para continuar a sonhar com o título. A equipa do Benfica mostra-se mais sólida com a entrada do médio Renato Sanches e a contínua veia goleadora de Jonas perspetiva uma boa margem para os comandados de Rui Vitória. Para o técnico, Sanches “tem uma maturidade muito grande para a idade que tem”. Também Jonas é visto como uma peça preponderante. “Estou contente pelo que ajuda ao projecto do Benfica”. E está feliz com a actual fase das águias “a equipa tem dado uma resposta positiva, e já são mais do que onze jogadores. Quem tem jogado e entrado, normalmente tem correspondido muito bem. Temos feito belíssimos resultados, e o que mais me agrada nisso é na Terça-Feira (jogo da Taça da Liga com o Moreirense) terem jogado um conjunto de jogadores que têm jogado menos e deram belíssima resposta, com média de idades baixíssima, a grande maioria abaixo dos 22/23 anos, e seis jogadores que passaram pela formação do Benfica”. Quem poderá falhar o clássico é Lisandro López, lesionado. López, que teve de ser substituído na partida frente ao Moreirense, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita, pode ficar afastado dos relvados durante duas semanas e também Eliseu estava em risco de não defrontar o FC Porto, embora por outras razões. O internacional português leva quatro cartões amarelos esta temporada, frente a Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, União da Madeira e Nacional, pelo que, se for novamente admoestado na próxima jornada, frente ao Belenenses, ficará automaticamente afastado do jogo com os “dragões”. Mas o jogador acabou por não ser admoestado com qualquer cartão. Jardel, defesa-central dos encarnados acha que o jogo com o F.C. Porto vai ser duro "o clássico é sempre um jogo difícil e temos de nos preparar muito bem esta semana. Agora, não tem a melhor altura para jogar frente ao F.C. Porto. Temos é de trabalhar no dia-a-dia para chegar ao nosso objetivo". Também Rui Vitória se mostra ambicioso" nós estamos confiantes, os jogadores estão muito disponível e vamos preparar esta partida com todo o cuidado, mas com a ambição de querer ganhar".

Recorde-se que esta temporada, as águias ainda não conseguiram triunfar frente aos crónicos candidatos ao título. Com 3 derrotas frente ao Sporting e 1 contra o Porto, destaque para esta fase do futebol encarnado que lhe permite encarar o clássico da próxima Sexta-Feira com a ambição de alcançar o triunfo que lhe permita de uma vez por todas ultrapassar os fantasmas do início da época. O sistema táctico de Rui Vitória está cada vez mais consolidado e actualmente o Benfica supera qualquer adversário com goleadas constantes e um futebol bonito, que se assemelha ao do Sporting. O momento de transição que o Porto atravessa é mais um argumento a favor dos vermelho e brancos que irão assumir as rédeas de jogo frente aos dragões num jogo que se prevê apaixonante e que terá toda a cobertura na VAVEL Portugal.