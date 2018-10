Sporting: Sebastián Coates pisca o olho à titularidade frente ao Rio Ave

A lesão de Naldo, a juventude de Rúben Semedo e a péssima forma de Ewerton permitem antever que o reforço de Inverno Sebastián Coates se perfila como o mais provável central a fazer dupla com Paulo Oliveira na partida frente ao Rio Ave.

Problema central: Coates perto da estreia

Nas últimas partidas da Liga NOS, as diferentes duplas de centrais dos leões têm estado longe da estabilidade que era característica na estratégia de Jesus. Os golos sofridos frente ao SC Braga, Tondela, Paços de Ferreira e Académica fizerem soar o alarme central em Alvalade, o que levou Jorge Jesus a recorrer a Rúben Semedo e Sebastián Coates no recente mercado de Inverno.

Na ronda da Liga frente aos estudantes, Rúben Semedo e Naldo partilharam o eixo central da defesa, mas o brasileiro teve a infelicidade de sair lesionado, dando lugar a Ewerton. Este último entrou novamente desconcentrado e, em parelha com Rúben Semedo, foram inúmeras as facilidades dadas aos avançados da Académica.

Para o duelo em Alvalade, frente ao Rio Ave, Jorge Jesus já poderá contar com o regresso de Paulo Oliveira que cumpriu castigo por acumulação de amarelos. Para fazer dupla com o jovem luso emerge Sebastián Coates, que tem todas as chances de se estrear frente aos vilacondenses. O internacional uruguaio é forte fisicamente, bom no jogo aéreo e tem nas pernas a tarimba de ter jogado em bom nivel na Premier League, o que permite antever a estreia do central numa fase em que se espera que o Sporting demonstre mais estabilidade defensiva.