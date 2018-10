Premier League: Leicester City de luxo derruba Manchester City por 1-3

Na hora de almoço de futebol espetáculo em Inglaterra, o Leicester deu um show de bola vencendo o Manchester City por 1-3. Para o Leicester, Robert Huth bisou e foi o homem do jogo colocando a equipa do técnico Ranieri cada vez mais destacada na liderança da apaixonante Liga Inglesa.

Leicester gigante reduz o City a equipa banal

Em partida a contar para a jornada 25 da Barclays Premier League, Manchester City e Leicester entraram nas 4 linhas para o jogo mais esperado desta ronda. Em jogo estava a luta directa pelo topo da tabela e quando se esperava um Manchester City a comandar diante os seus associados, acabou por ser o Leicester a surpreender e dominar por completo o duelo desta tarde de sábado.

Os comandados de Ranieri começaram a todo o gás e logo ao minuto 3 se percebia que o líder se apresentava em Manchester com a ambição de vencer. Num lance de bola parada o central alemão, Robert Huth surgiu solto de marcação inaugurando o marcador no reduto do seu rival. Os craques do City ficaram desnorteados e na primeira parte foram raras as incursões de ataque da equipa de Aguero e companhia. O Leicester, por sua vez cresceu com o golo e controlou o primeiro tempo a seu belo prazer.

O futebol estético dos forasteiros manteve-se no segundo tempo e é incrível observar a qualidade extra desta equipa que enquanto outsider é um sério candidato a vencer a equilibrada Liga Inglesa. Ao minuto 48, o artista Riyad Mahrez tirou da cartola um lance de génio deixando o argentino Demichelis KO antes de bater o guardião Joe Hart peia segunda vez. A vantagem do Leicester só pecava por escassa e foi só por mera infelicidade que o matador Vardy não provocou o caos nas redes do Manchester City. Os citizens estiveram apáticos e as excepções foram o ex-Porto Fernando e o espanhol David Silva ficando ambos perto de reduzir o marcador no decorrer da segunda parte. O herói da partida, Robert Huth não ficou satisfeito com o 0-2 e foi novamente protagonista marcando uma vez mais deixando as bancadas do City sem reacção. Até ao final, Aguero ainda estabeleceu o score em 1-3 mas nada apaga o luxo, a excelência e a garra do Leicester. O líder da Premier League deixou de ser uma surpresa e é hoje encarado como um dos reais favoritos ao título. Neste jogo frente ao Manchester City, o Leicester deu espectáculo ficando a dever pelo menos mais 2 tentos aos 3 que marcou. Nos citizens, Demichelis foi o rosto do desastre da sua equipa. O central argentino esteve medíocre, ficando mal na fotografia nos 3 golos sofridos. O também central Robert Huth foi o man of the match pelos 2 tiros certeiros e pela forma eficaz com que bloqueou o mítico Aguero.

No global o Leicester praticou bom futebol e tem cada vez mais uma cultura de vitória que faz os seus oponentes tremer. Contas feitas o Leicester ocupa o primeiro lugar da Premier League com 53 pontos, mais 6 que o seu rival Manchester City que está logo a seguir na segunda posição.