Porto x Arouca: dragão sem margem de erro antes do clássico

Sem Marcano e Maxi Pereira, o estratega José Peseiro chamou o central Chidozie e mantém o médio Sergio Oliveira. Os 3 pontos são obrigatoriedade para os azuis e brancos, mas pela frente está o Arouca de Lito Vidigal que apenas deixou de fora Ivo Rodrigues precisamente por estar emprestado pelo FC Porto.

Primeira volta: estreia de sonho para Jesus Corona

No reduto arouquense, os dragões apresentaram-se em campo fortes e com solidez que lhes permitiram inaugurar o marcador ao minuto 15. O estreante Jesus Corona recebeu o passe de Aboubakar e furou as redes de Bracalli. Na jogada a seguir o internacional mexicano voltou a fazer o gosto ao pé terminando com as aspirações da equipa de Lito Vidigal. No segundo tempo, Aboubakar ampliou para 0-3 e perto do fim Maurides reduziu para o 1-3 final. O Porto venceu justamente e resta agora esperar pela história da partida deste Domingo para a jornada 21 da Liga NOS.

Porto: foco no Arouca antes do clássico

Depois da vitória a meio da semana frente ao Gil Vicente, a formação de José Peseiro entrará nas 4 linhas com a ambição de não deixar o Benfica e o Sporting fugir no topo da Liga. A cumprir castigo, Maxi Pereira e Marcano não foram convocados para enfrentar o Arouca apostando o treinador portista no central Chidozie para a lista de eleitos para este jogo.

Casillas regressará aos postes azuis e brancos e na defesa deverão alinhar Martins Indi, Maicon, José Angel e Layún. O luso André André está de regresso ao miolo e é dos pés do centro campista que se espera a organização e o dinamismo da estratégia de José Peseiro. O sistema do técnico vive de variâncias tácticas que alterna um 4-2-3-1 com um falso 4-4-2 onde o papel de Brahimi e Corona são fulcrais para oferecer maior ímpeto ofensivo à equipa. Apesar de comandar os dragões à pouco jogos, já se notam algumas influências de José Peseiro no xadrez de jogo dos invictos e nesta partida frente ao Arouca esperar-se-á maior dinamismo e confiança depois das recentes vitórias alcançadas para o Campeonato e para a Taça de Portugal. Na frente de ataque, Aboubakar deverá manter a titularidade em jogos a contar para a liga, mas o coreano Suk encontra-se na sombra do camaronês sendo sempre uma alternativa válida caso o jogo não corra de feição ao Porto.

Os azuis e brancos permanecem na 3ª posição do Campeonato com 46 pontos e encontram-se provisoriamente a 6 do Benfica e a 5 do Sporting.

Arouca: Lito Vidigal prepara estratégia cautelosa no Dragão

O Arouca entrará no estádio do Dragão com a ambição de chegar no mínimo ao empate e como tal, deverá apresentar um bloco médio-baixo. Para surpreender o Porto, os arouquenses apostarão no contra-ataque e tentarão a todo o custo evitar ao máximo o 1º tento dos dragões. O guardião Bracalli e o central Nuno Coelho são um garante de estabilidade e experiência no último reduto, o que num jogo frente a um grande do futebol português é fundamental. No meio-campo, David Simão será o ponto de referência para as transições defesa/ataque e na frente o veterano Roberto será a principal seta apontada às redes de Casillas. Uma das estrelas da equipa, Ivo Rodrigues ficará de fora dos eleitos de Lito Vidigal uma vez que o internacional esperança por Portugal se encontra cedido aos arouquenses, exactamente pelo FC Porto o que o impede de competir na partida deste Domingo

O Arouca entra para esta jornada em 9º lugar com 25 pontos, apresentando-se estável na luta pela permanência no principal escalão do futebol nacional.