Liga BBVA: Barcelona vence no campo do Levante e isola-se na frente

O Barcelona venceu na sua deslocação a Valência por 2-0. Os catalães iniciaram o jogo com os mesmos 51 pontos do Atlético de Madrid, que no sábado tinha vencido em casa o Eibar, por 3-1, mas cedo chegaram à vantagem nesta visita a Valência, com um autogolo do defesa David Navarro, aos 21 minutos, depois de um início de jogo asfixiante por parte do campeão espanhol. O lanterna-vermelha, com o ex-Belenenses Deyverson no “onze” dificultou como pôde, tendo mesmo disposto da melhor oportunidade de golo com um remate ao poste da baliza de Bravo, aos 38 minutos, num contra-ataque protagonizado por Morales. O Barça teve muito trabalho e precisou de alguma dose de sorte para sair de campo com os três pontos. Voltou melhor no segundo tempo, mas sem conseguir transformar a superioridade em golos. O resultado só foi definido nos descontos, quando um contra-ataque terminou num toque de Suarez para as redes. Foi o 20º golo do uruguaio, que deixa Cristiano Ronaldo para trás e se isola na lista de melhores marcadores do campeonato. Num jogo que começou a uma hora incomum, logo às 11 horas, e se disputou debaixo de um sol animador, a formação de Luis Enrique esteve longe de ter uma manhã fácil. No entanto, e é preciso dizê-lo desde já, também sai de campo com razões para se queixar do árbitro, pois aos três minutos, Messi marcou após assistência de Iniesta e o golo foi mal anulado por um fora de jogo que não existe. O argentino estava um atrás da linha defendiva do Levante, pelo que se trata de um erro grave do juíz da partida. Neste momento os catalães já vão em 28 partidas consecutivas sem derrotas, somando cinco empates e 23 vitórias nas últimas partidas em todas as competições. Estas 28 partidas foram para a liga espanhola (quinze), Liga dos Campeões (quatro), Mundial de Clubes (duas) e Taça do Rei (sete). A última derrota foi no dia 3 de outubro, em Sevilha, para a liga espanhola. Neste período, os “culés” marcaram 86 golos e sofreram apenas 14. A última série de 28 jogos sem derrotas tinha sido entre 2010 e 2011, com Guardiola a treinador. Com este triunfo, o Barcelona voltou a isolar-se na primeira posição, com 54 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid.