Resultado FC Porto 1-2 Arouca na Primeira Liga 2016

Vitória histórica do Arouca no Estádio do Dragão. A surpresa começou a desenhar-se logo nos segundos iniciais quando, logo após a saída de bola, os forasteiros inauguraram o marcador. Um Arouca que se adivinhava contraído disferia o primeiro golpe num FC Porto que ainda não estava sob o relvado. Os dragões demoraram mas recompuseram-se e partiram para o ataque; o empate de Aboubakar aos 14 minutos dava o indício de que a desatenção madrugadora dos azuis-e-brancos seria naturalmente remediada.

Todavia, e apesar de ter a iniciativa de jogo, o equilíbrio mantinha-se no que a oportunidades diz respeito, isto porque o Arouca, bem organizado atrás, explorava o contra-golpe sempre que tinha oportunidade.

O intervalo fez mal aos portistas que não conseguiram a mesma acutilância ofensiva no ataque, agora perante um Arouca menos atrevido. Contudo, e quando se esperava um segundo tempo de sufoco portista, o Arouca aproveitou novo erro azul-e-branco para chegar ao segundo golo. O segundo golo arouquense constituiu um rombo emocional tremendo nos dragões; a equipa da casa nunca mais conseguiu recuperar a frieza suficiente para chegar ao golo, perdendo assim três pontos inesperados em sua casa.

Em vésperas de visitar o Estádio da Luz, o FC Porto sofre uma derrota que pode comprometer as aspirações dos dragões em chegar ao título. Já o Arouca saltou para a sétima posição e aproximou-se dos lugares europeus

FINAL DA PARTIDA! GRANDE SURPRESA COM A VITÓRIA DO AROUCA POR 2-1!

90+3´Substituição no Arouca. Entra Maurides para o lugar de Walter

90´ Foram dados seis minutos de compensação

86´ Cruzamento na direita de Layún, a bola cruzou toda a área sem que ninguém rematasse!

78´ Substituição no Arouca. Sai Mateus, entra Jorginho

76´ Cartão amarelo para Velásquez

76´ Amarelo para Bracalli

75´ Remate forte e cruzado de Marega para defesa apertada de Bracalli

O golo do Arouca foi um murro no estômago da equipa portista. Os dragões tentam reagir, mas agora com mais coração do que cabeça.



74´ Substituição no Arouca. Sai Artur, entra Nuno Valente

74´ Substituição no Porto. Sai Brahimi e entra Marega

69´ Substituição no Porto, Rúben Neves entra para o lugar de Maicon

68´ Cartão amarelo para Walter por ter tirado a camisola nos festejos

67´ GOLO DO AROUCA! PERDA DE BOLA DE MAICON EM ZONA PROIBIDA E WALTER A NÃO PERDOAR NA CARA DE CASILLAS!

65´ Cartão amarelo para Maicon

63´ Substituição no Porto, entra Varela para o lugar de André André

63´ Brahimi mete a bola na baliza mas o golo é invalidado por fora-de-jogo do argelino

Os dragões mostram vontade de chegar ao golo, mas pouca acutilância e inspiração junto à área arouquense. Peseiro estará para mexer na equipa em breve

59´ Cartão amarelo para Lucas Lima

49´ Remate de longe de Lucas Lima para defesa segura de Casillas

48´ Aboubakar lançado pela direita e, na cara de Bracalli, atirou à figura do guardião do Arouca

Começa a segunda parte. Não há substituições

Entrada fulgurante do Arouca, a marcar o golo mais rápido da liga (apenas onze segundos!). Apesar de atordoados, os dragões recompuseram-se e partiram em busca da cambalhota no resultado. Aboubakar empatou aos 14 minutos, a partir daí a equipa da casa tomou definitivamente conta da partida, contudo não se livrou de alguns sustos perto da sua baliza. Apesar do maior caudal ofensivo portista, há grande equilíbrio no que a ocasiões de perigo diz respeito. Veremos o que o segundo tempo nos reserva.

INTERVALO NO DRAGÃO. EMPATE A UM GOLO!

46´ Cartão amarelo a Adilson por falta sobre Brahimi

45´ Foi dado um minuto de compensação

40´ Arouca à beira do golo! Matheus isolado atirou contra Casillas. Oportunidade soberana!

39´ Jogada pela esquerda e José Angél a flectir para o meio e a disparar forte mas torto

Meia-hora de jogo e o FC Porto a tomar definitivamente conta do jogo. Apenas Bracalli tem impedido que os dragões já estejam na frente

24´ Perigo na área do Arouca! Boa jogada de entendimento do ataque portista com Layún a cruzar para o cabeceamento de Corona e mais uma defesa de Bracalli

20´ Quase o golo do Arouca! Livre marcado junto à área portista com a bola a sobrar para Nuno Coelho que remata para defesa difícil de Casillas

FC Porto foi apanhado totalmente de surpresa com o golo madrugador do Arouca, contudo os dragões recompuseram-se e cheagaram ao empate! Jogo animado com supremacia da equipa da casa

14´ GOLO DO PORTO! NA SEQUÊNCIA DO LANCE, O CANTO BATIDO POR LAYÚN ENCONTRA A CABEÇA DE ABOUBAKAR QUE, DESTA VEZ, NÃO PERDOOU!

14´ Quase o empate! Cruzamento de Brahimi já dentro da área, cabeceamento de Aboubakar e grande defesa de Bracalli!

8´ Responde o Porto. Danilo em posição frontal remata forte mas ao lado

7´ Perigo junto da baliza portista! Artur lançado na esquerda remata para defesa de Casillas

1´ GOLO DO AROUCA! INÍCIO DA PARTIDA E ZEQUINHA PELA DIREITA A CRUZAR E WALTER A EMPURRAR PARA O FUNDO DA BALIZA! O GOLO MAIS RÁPIDO DA LIGA, APENAS 11 SEGUNDOS!

COMEÇA A PARTIDA DO ESTÁDIO DO DRAGÃO!

19:10 - Equipas já estão no relvado. Daqui a pouco será dado o apito inicial

18:40 - Equipas já fazem exercícios de aquecimento no relvado do Dragão

18:15 - Na última jornada o FC Porto venceu o Estoril por 1-3, enquanto que o Arouca empatou 2-2 com o Paços de Ferreira.

18:00 - No FC Porto, Maxi Pereira e Iván Marcano, ambos por castigo, são as principais ausências. Já Lito Vidigal apenas não pode contar com Ivo Rodrigues.

17:40 - Do lado do Arouca, Lito Vidigal está ciente das dificuldades que a sua equipa vai encontrar. Contudo, o técnico dos arouquenses não quer que a sua equipa se descaracterize. «Vamos jogar contra uma equipa forte e que é candidata ao título, mas olhamos só para nós. É importante não perdermos a identidade, temos de perceber o que somos, sabendo que as possibilidades de vitória são mínimas.».

17:30 - No lançamento da partida, José Peseiro anteviu um Arouca mais fechado e conservador, sendo para isso necessária toda a concentração dos seus jogadores. «Devemos recordar que o Arouca é uma equipa, tal como o seu jogador disse, se vai fechar. As equipas com menos recursos tentam não dar espaço. Temos a noção e consciência disse e temos consciência daquilo que temos de fazer para levar de vencida o Arouca. Temos de jogar todos os jogos nos limites de concentração, de organização. É para isso que estamos focados. Com capacidade, ambição e confiança.».

17:15 - Na partida da última volta o resultado não foi diferente. No Municipal de Arouca, o FC Porto venceu por 1-3, com dois golos de Corona e um de Aboubakar, Maurides fez o tento de honra da equipa da casa.

17:00 - A visita ao Dragão não será a mais recomendável para um Arouca a precisar de pontos, isto se atentarmos ao histórico de duelos das duas equipas na Invicta. Nas duas visitas realizadas à casa azul-e-branca, os arouquenses somam duas derrotas. Em 2013/2014 o FC Porto venceu por 4-1, triunfando por 1-0 na época seguinte.

16:45 - Do lado arouquense, Lito Vidigal e os seus pares não sabem o que é vence há mais de um mês. Desde o triunfo diante do Estoril, os nortenhos somam três empates e quatro derrotas na soma de todas as competições

16:30 - Desde que José Peseiro chegou ao Dragão, os azuis-e-brancos só sabem vencer. O técnico luso levou os dragões a três vitórias em outros tantos jogos, para o campeonato diante do Marítimo (1-0) e Estoril (1-3), e para a Taça de Portugal diante do Gil Vicente (0-3)

16:20 - Depois da vitória do Benfica na sexta-feira, o FC Porto não pode perder o comboio do primeiro lugar, ainda mais sabendo que visita as águias na próxima jornada. Já o Arouca encontra-se a meio da tabela; a possível soma de pontos seria mais um passo rumo ao objectivo da manutenção, e talvez da aproximação aos lugares europeus.

16:00 - Boa tarde, seja bem-vindo à transmissão em directo do FC Porto x Arouca, referente à 21ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio do Dragão a partir das 19:15 horas - siga todas as emoções do FC Porto x Arouca minuto a minuto, em directo, em Vavel Portugal.