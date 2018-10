Sporting: Lukas Spalvis, o novo reforço da equipa leonina para a próxima época

O clube dinamarquês, Aalborg confirmou hoje a transferência do jogador Lukas Spalvis para o Sporting. O avançado lituano mostra-se contente e empolgado com o desafio de jogar na equipa portuguesa, no entanto afirma estar focado em acabar a presente época no Aalborg.

Lukas Spalvis: a aposta de Jesus

Aos 21 anos, Lukas Spalvis conta já com um vasto currículo. O jovem soma 14 golos em 17 jogos pelo Aalborg na presente temporada do campeonato e é uma forte promessa para o futebol. O valor da transferência é ainda desconhecido, mas sabe-se que Spalvis já veio a Lisboa tratar dos detalhes da transferência e que vestirá a camisola verde e branca a partir do dia 1 de Julho de 2016. Apesar de ter contrato com o Aalborg até 2018, o avançado decidiu-se mesmo pelo Sporting e é uma das apostas dos verde e brancos para a temporada que se avizinha.

A direcção de Alvalade começa já a preparar o ataque para a próxima temporada 2016/2017 com o intuito de precaver a possível saída de Slimani para o estrangeiro. Recorde-se que o avançado argelino tem realizado a sua melhor época de leão ao peito, sendo neste momento o jogador mais influente no sector ofensivo de Alvalade. O jovem Spalvis encaixa na perfeição no modelo de jogo do técnico Jorge Jesus, podendo vir a ser um dos bons goleadores do futebol português na próxima temporada. O Sporting ainda tentou contratar o atleta no passado mercado de Inverno, mas o acordo entre os leões e o emblema dinamarquês, apenas ficou acertado para a próxima época.