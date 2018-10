Os leões de Jorge Jesus não foram capazes de recuperar a liderança isolada na Liga NOS

Da parte da VAVEL Portugal foi um prazer levar até si os lances mais emocionantes do Sporting 0 x Rio Ave 0 e continue a acompanhar o melhor futebol da Liga NOS no nosso site.

Igualdade a zero frente ao Rio Ave. Com mais de 39.000 nas bancadas de Alvalade, Slimani e companhia tiveram pela frente um guarda-redes do Rio Ave incrivelmente inspirado, que não permitiu aos sportinguistas festejarem qualquer jogo. Na 1ª parte, o Rio Ave dispôs de algumas oportunidades para marcar, mas no 2º tempo a iniciativa de jogo foi toda do Sporting. O reforço, Barcos esteve perto de marcar com um cabeceamento fantástico, mas Cássio mostrou o porquê de ter sido considerado o homem do jogo. Fica ainda o registo para um lance polémico na área do Rio Ave, em que Coates inseriu o esférico na baliza com o árbitro Carlos Xistra a invalidar o golo por alegada falta do defesa uruguaio. O Sporting cola-se agora no topo da classificação ao Benfica, ambos com 52 pontos em 21 jornadas. O Porto encontra-se a 6 pontos dos dois rivais e a luta pelo título está cada vez mais intensa e empolgante. O Rio Ave descola-se do Arouca e soma agora 29 pontos no campeonato, ocupando a 7ª posição.

90+6' Fim da partida!

90+1' Grande oportunidade para Adrien que encontra o muro, o poste e o incansável Cássio que não permite o golo aos leões.

90' Vão jogar-se mais 6 minutos.

90' Livre perigo para o Rio Ave. Mas, o Sporting resolve.

89' Cartão amarelo: Rúben Semedo

86' Slimani mais uma vez a encontrar a oposição de Cássio que impediu o tento ao argelino.

84' Barcos ganhou posição na área e ficou muito perto de se estrear a marcar pelos leões.

83' SAI: Bressan, ENTRA: João Novais.

82' Marvin coloca o esférico na cabeça de Slimani, mas o argelino continua com a pontaria desafinada.

81' Mas que perigo: Bryan Ruiz encontra solto Gelson, mas a pérola leonina remata por cima.

80' Grande oportunidade para o Sporting, Gelson Martins cruza mas André Vilas Boas resolve de forma impressionante.

79' O Sporting controla a partida com posse de bola segura, mas a linha defensiva do Rio Ave está coesa e falta maior dinâmica no ataque do Sporting.

77' Ao minuto 77 chega a confirmação de mais de 39.000 adeptos em Alvalade.

75' O Sporting asfixia o adversário e o Rio Ave está cada vez mais encostado à sua defensiva.

73' O argentino, Barcos cabeceou com perigo, mas Cássio defende com segurança. O reforço entrou bem em campo.

72' Jorge Jesus aposta tudo para chegar à vitória com a substituição habitual que faz entrar o velocista Gelson Martins para desequilibrar a defesa do Rio Ave.

72' SAI: William Carvalho, ENTRA: Gelson Martins.

70' Na conversão, João Mário levanta o esférico, mas a muralha do Rio Ave resolve.

70' Livre perigoso para o Sporting por falta sobre Bryan Ruiz.

70' Cartão amarelo: Ukra.

68' Remate do reforço Barcos que levou o esférico a passar ao lado.

67' Grande oportunidade para o Rio Ave com Bressan a desperdiçar uma boa ocasião para beter Patrício.

67' Cartão amarelo: Coates.

66' Registo para um cruzamento Bryan Ruiz que encontrou Coates para um cabeceamento por cima do defesa uruguaio.

65' Canto para o Sporting depois de um cabeceamento de Barcos a embater no defesa do Rio Ave. Na sequência, Kuca alivia pela lateral.

63' SAI: Yazalde, ENTRA: Ukra.

61' SAI: Teo Gutiérrez, ENTRA: Barcos.

60' Na conversão Sporting coloca a bola na baliza, mas o árbitro invalida o golo por alegada falta de Coates. Fica a polémica.

59' Livre que poderá levar perigo às redes de Cássio.

58' O avançado Barcos prepara-se para entrar nas 4 linhas e fazer a sua estreia de leão ao peito.

57' Jogada perfeita de entendimento do colectivo do Sporting depois de um passe de João Pereira, Slimani falha escandalosamente o 1º golo em Alvalade.

55' SAI: Marcelo, ENTRA: André Vilas Boas.

55' Corrida veloz de Teo Gutiérrez pela direita que culmina com um cruzamento tenso a que Slimani não chega por pouco.

54' O jogo mantem-se repartido, mas o Sporting parece entrar com mais velocidade para esta 2ª parte em busca do golo.

51' SAI: Paulo Olivera, ENTRA: Rúben Semedo.

50' Numa situação incrível para marcar, Kayembe cabeceou de cima para baixo, valendo a defesa gigante de Rui Patrício.

49' Paulo Oliveira parece não estar nas melhores condições físicas e prepara-se para entrar Rúben Semedo.

46' Na jogada a seguir, Teo surge oportunamente na área, mas Cássio nega o golo ao colombiano.

45' Slimani ganha o 1º canto do 2º tempo. Na sequência, a defensiva do Rio Ave afasta de forma impecável.

45' Recomeça a partida.

Ao intervalo, o marcador assinala uma igualdade a 0 entre Sporting e Rio Ave. Os leões tiveram mais posse de bola e mais oportunidades, mas o Rio Ave apresentou-se em Alvalade desinibido e chegou mesmo a pôr à prova Rui Patrício por 2 ocasiões. Os sportinguistas tiveram pela frente um guarda-redes endiabrado, que defendeu remates perigosos de Slimani e Adrien Silva. No Rio Ave, Bressan e Tarantini foram os principais destaques, levando também Rui Patrício a aplicar-se. O Sporting terá de acelerar mais o seu jogo nos últimos 30 metros caso queira recuperar a liderança do campeonato e balançar as redes do Rio Ave.

FIM DA 1ª PARTE!

45+1' Na resposta, Tarantini puxou do gatilho e com um remate potente obriga Patrício a uma defesa soberba.

45' O árbitro dá mais um minuto de jogo.

44' Numa recuperação de bola, o Sporting levou o esférico para a frente de ataque com os leões a ganharem pontapé de canto. Na sequência Adrien cabeceou sem qualquer convicção.

44' Nos últimos minutos, o Sporting não consegue criar jogadas de entendimento colectivo e é o Rio Ave, a equipa a criar mais perigo nos últimos instantes da 1ª parte.

41' Num livre perigoso, Bressan obrigou João Pereira a aliviar para canto. Na sequência, Kayembe atirou sem convicção para defesa fácil de Rui Patrício.

39' Canto para o Rio Ave. Bressan levantou o esférico, mas o Sporting aliviou.

35' Na conversão Adrien não conseguiu levantar o esférico sobre a barreira, mas na sequência da jogada, João Mário surgiu solto na frente permitindo mais uma defesa a Cássio.

35' Livre em zona frontal para o Sporting. Falta dura de Pedrinho sobre João Mário.

35' Cartão amarelo: Pedrinho.

31' Registo para mais um tiro de Adrien Silva, que Cássio parou uma vez mais. Até ao momento, o guarda-redes do Rio Ave leva já 5 defesas.

30' Passo longo de Coates para João Pereira, mas o lateral luso cruzou de forma péssima perdendo mais uma possiblidade de perigo.

28' Nos primeiros 28 minutos da partida, destque para a forma de Adrien Silva que renovou hoje com os leões e tem estado muito influente na manobra ofensiva dos sportinguistas oferecendo um equilíbrio fantástico ao meio-campo de Alvalade.

25' Lance lindíssimo de ataque do Sporting: Slimani ganha a linha de fundo e encontra Adrien na área para um pontapé soberbo que Cássio desvia para canto. Na conversão do canto, o Sporting ficou muito perto de marcar por intermédio de Teo.

24' Na resposta, o Sporting beneficiou de um canto, mas não conseguiu criar perigo com João Mário a bater de forma displecente.

23' Contra-ataque mortífero do Rio Ave com Yazalde a servir Kayembe que na cara de Patrício permite uma defesa extraordinária ao internacional português.

22' Combinação incrível de Teo com adrien, mas na conclusão da jogada, Bryan Ruiz foi apanhado em posição irregular.

21' Na conversão, João Mário desperdiçou completamente a oportunidade de criar uma situação de golo.

21' Falta dura de Bressan sobre João Mário, livre perigoso para os leões.

20' A primeira fase deste jogo tem sido repartida com lances bem desenhados de ambas as equipas. Cheira a golos em Alvalade.

17' Cartão amarelo: João Mário. João Mário é advertido com a cartolina amarela por falta dura sobre Edimar.

15' Na sequência de um canto, Tarantini ficou perto de balançar a rede valendo a oposição eficaz de Coates a imepdir o 1º da partida.

13' O Rio Ave não se intimidou e num remate de Wakaso atirou ao lado da baliza de Patrício.

12' Pouco depois, Slimani ficou também muito perto de marcar, mas Cássio mostrou novamente segurança acabando por defender.

11' O costa-riquenho, Bryan Ruiz voltou a fazer das suas e rematou com muito perigo para defesa fantástica de Cassio a evitar o tento dos leões.

11' Na contra-ofensiva, Kuca saiu disparado pela ala, mas não foi capaz de dar seguimento à boa posição que ganhou.

10' Envolvimento incrível de Bryan Ruiz na extrema esquerda, com o costa-riquenho a ganhar a linha de fundo e à procura de Slimani quase criava o lance do 1º golo em Alvalade.

7' Na resposta, Bressan rematou desenquadrado ficando apenas o registo para o 1º remate do rio Ave no jogo.

7' Lance colectivo interessante dos leões com triangulações perfeitas entre Teo e João Pereira, mas faltou critério na hora de cruzar para a área.

4' Cartão amarelo: Kuca. o jogador do Rio Ave impediu João Mário de fazer um lançamento rápido e como tal levou cartão amarelo.

3' Nos primeiros instantes, destaque para a atitude positiva das duas equipas, ambas com as linhas bem subidas.

2' O esférico foi lançado para Teo Gutiérrez valendo o guardião Cássio que chegou mais cedo e aliviou a bola para longe.

1' Rola o esférico em Alvalade!

A poucos instantes do início da partida fica a nota para um estádio de Alvalade muito bem composto em noite de Carnaval com um ambiente empolgante, como tem sido habitual na presente temporada. As equipas preparam-se para entrar no relvado.

18:45. Na formação de Pedro Martins não há grandes novidades no onze escolhido. Mas, fica o destaque VAVEL Portugal para os homens daa frente, Ukra e Yazalde, que fazem da velocidade e da imprevisibilidade as suas melhores armas deixando a dupla inédita de centrais do Sporting em alerta.

18:40. Do 4-4-2 de Jorge Jesus, o central Coates é titular, tal como a VAVEL Portugal adiantou durante a semana. O internacional uruguaio faz assim a sua estreia oficial, partilhando o eixo defensivo com Paulo Oliveira. O trinco William Carvalho recuperou a tempo da pequena lesão que contraiu na jornada passada e é um dos eleitos para defrontar o Rio Ave. Finalmente, a grande novidade é a inclusão de Teo Gutiérrez que fará dupla com Slimani na frente ofensiva.

18:34. Onze oficial do Rio Ave: Cássio, Pedrinho, Marcelo, Roderick, Edimar, Wakaso, Tarantini, Bressan, Ukra, Kayembe e Yazalde.

18:32. Onze oficial do Sporting: Rui Patrício, João Pereira, Paulo Oliveira, Coates, Marvin, João Mário, William Carvalho, Adrien Silva, Bryan Ruiz, Teo, Gutiérrez e Slimani.

18:30. Já temos onze oficiais!

17:10. O Rio Ave ocupa neste momento o 8º posto do campeonato e procura chegar aos lugares de acesso à Liga Europa. Com os mesmos 28 pontos do Arouca, os vilacondenses podem descolar-se do seu rival e em caso de triunfo poderão mesmo apanhar o Vitória de Guimarães na tabela classificativa.

17:05. No Rio Ave, Cássio será o guardião das redes da equipa de Pedro Martins e trata-se de um guarda-redes experiente e com muitos jogos de 1ª liga. Na defesa, o central Marcelo tem imensa qualidade sendo uma muralha defensiva difícil de ultrapassar para os avançados da liga portuguesa. No meio-campo, Tarantini é reconhecido por pautar o equilíbrio de jogo da equipa do Rio Ave sendo sempre um elemento importante na transição da defesa para o ataque. As principais setas apontadas às redes de Rui Patricio serão Ukra e Yazalde tratando-se de dois jogadores muito moveis, que no contra-ataque poderão baralhar a defesa leonina.

17:00. Os leões entram em campo a 2ª posição do campeonato com 51 pontos tendo sido ultrapassados pelo Benfica que é agora o comandante da Liga NOS, com 52 pontos depois de ter goleado o Belenenses na passada Sexta-Feira. Para recuperar a liderança, o Sporting terá que entrar forte e concentrado frente ao Rio Ave não permitindo ao seu adversário acreditar na obtenção de pontos.

O reforço, Coates deverá ser a única novidade no onze inicial fazendo assim a sua estreia absoluta de leão ao peito. O médio William Carvalho está na lista de convocados, mas permanece a dúvida quanto às suas reais capacidades físicas para competir no jogo desta tarde. Na frente, destaque para a chamada de Teo Gutiérrez, Barcos e Slimani tratando-se de uma aposta forte de Jorge Jesus para ter várias opções para o ataque. Ainda assim, o técnico deverá manter a dupla das últimas jornadas, Bryan Ruiz e Slimani, o que não invalida que o estratega leonino não possa surpreender nas suas escolhas.

16:55. Onze provável de Jorge Jesus: Rui Patricio, João Pereira, Paulo Oliveira, Coates, Marvin, William Carvalho, Adrien, João Mário, Bruno César, Bryan Ruiz e Slimani.

16:52. Na equipa de Pedro Martins, Lionn e Jaime Pinto ficaram de fora dos eleitos e tal como se esperava, também Hélder Postiga não entra nas contas para defrontar o Sporting. O avançado português ainda não se encontra nas melhores condições físicas e permanece entregue ao departamento clínico, juntamente com a estrela da equipa Heldon que também não poderá dar o seu contributo para jogar contra a sua antiga equipa.

16:49. Na equipa leonina, Jefferson e Naldo ficaram fora das escolhas do treinador e William Carvalho encontrar-se-á em dúvida até à confirmação do onze inicial. As principais novidades na convocatória são a inclusão de Coates e Barcos, que foram contratados na reabertura do mercado.

16:46. Por sua vez, o treinador do Rio Ave, Pedro Martins admite ter uma tarefa complicada não deixando de ter ambição em conquistar pontos em Alvalade. “Temos possibilidades de chegar perto do Vitória de Guimarães, por isso não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos a Alvalade para disputar o jogo com o objectivo de vencer.”

16:45. Relativamente à partida frente ao Rio Ave, o treinador leonino reconheceu que será difícil ultrapassar este oponente, mas mostra-se confortável quanto à pressão que tem em defender a liderança do campeonato. “O nosso adversário é das melhores equipas do campeonato, bem trabalhada tacticamente por ter um treinador de qualidade, que está no clube a alguns anos. Vamos jogar para vencer e a pressão de defender a liderança é a melhor que poderíamos ter.”

16:42. Em antevisão à partida, o técnico Jorge Jesus abordou curiosamente o tema arbitragem mostrando-se solidário com os árbitro. “Nós temos bons árbitros, mas se os jogadores e os treinadores erram e são criticados, os árbitros também deveriam ser criticados.”

16:38. O juiz do encontro para o embate desta tarde entre Sporting x Rio Ave será Carlos Xistra. Aos 42 anos, o árbitro natural de Castelo Branco é internacional e fica a curiosidade para a estatística de mostrar por jogo 6 cartões amarelos, em média. Esta temporada não tem sido fácil arbitrar jogos do Sporting, esperando-se portanto um jogo difícil para o homem do apito.

16:35. Para a actual Liga NOS 2015/2016 fica o registo para o encontro da 4ª jornada, onde em Setembro o Sporting se deslocou ao estádio dos Arcos para bater o seu adversário por 1-2. Logo ao minuto 10, Adrien coloriu o marcador dando início a uma entrada fulgurante em jogo da equipa de Jorge Jesus. O Rio Ave equilibrou a partida a meio-campo, mas o matador Slimani ampliou a vantagem para 0-2, à passagem do minuto 39. Na 2ª parte, os leões adormeceram à sombra da confortável vantagem no marcador e permitiram ao Rio Ave acreditar no empate. O avançado, Yazalde aproveitou a passividade da defesa sportinguista para, ao minuto 69 reduzir para 1-2. O resultado já não mais se viria a alterar, mas para a história do encontro fica um duelo difícil para o crónico candidato ao título de Alvalade.

16:25. A contar para a jornada 17 da Liga NOS 2014/2015, o Sporting recebeu e venceu o Rio Ave por esclarecedores 4-2. O extremo Nani inaugurou o marcado ao minuto 30, mas a resposta do Rio Ave deu-se pouco depois ao minuto 38 com um tiro certeiro Del Valle a restabelecer a igualdade. Os leões reagiram ao golo sofrido e ao minuto 60, Montero voltou a colocar a então equipa de Marco Silva novamente em vantagem. Sete minutos depois, a jovem promessa João Mário ampliou para 3-1 deixando as bancadas de Alvalade em êxtase. A chuva de golos não ficou por aqui, com Hassan a reduzir a desvantagem para 3-2, ao minuto 68. Para finalizar, o japonês Tanaka fechou as contas do marcador à passagem do minuto 90, dando como concluído um jogo vivo, veloz e bem praticado.

16:15. No estádio dos Arcos, os duelos são bem mais equilibrados uma vez que dos 27 embates o Sporting venceu 14, perdeu 4 e registaram-se ainda 9 igualdades.

16:13. Nos jogos realizados em Alvalade fica o destaque para 23 embates com 17 vitórias leoninas, 4 empates e apenas 2 triunfos do Rio Ave.

16:10. O vasto historial de confrontos entre Sporting e Rio Ave regista ao longo dos anos 50 encontros nas diversas competições. Destes confrontos, o Sporting soma 31 triunfos sendo esmagadora a sua supremacia. O Rio Ave leva 13 vitórias e verificaram-se ainda 6 igualdades.

16:05. Para o duelo desta tarde os intervenientes irão pisar o sempre emblemático Estádio de Alvalade. Inaugurado em 2003 este estádio tem tido assistências incríveis em 2015/2016 e para o Sporting x Rio Ave desta jornada do campeonato são esperados cerca de 40.000 adeptos para colorir a festa do melhor futebol lusitano.

