Sporting: William Carvalho renova contrato até 2020

O internacional luso William Carvalho renovou esta terça-feira com o Sporting Clube de Portugal até 2019/2020. O jogador vê o seu salário aumentar consideravelmente e mantém a claúsula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.

William: um craque renovado?

Com a renovação de contrato confirmada esta terça-feira, William Carvalho vê finalmente o seu salário aumentar, com o seu vínculo aos leões a ser fixado até 2020. O jogador tem vindo a perder fulgor na equipa de Alvalade e, com esta renovação, esperar-se-á um William mais focado e motivado para voltar a encher o meio-campo dos verde-e-brancos.

Recorde-se que Jorge Jesus tem substituído inúmeras vezes o trinco lusitano, sendo o espelho da perda de estatuto que William tem na equipa em comparação com as épocas em que foi orientado por Leonardo Jardim e Marco Silva. Com uma claúsula de rescisão de 45 milhões, William quererá fazer uma segunda metade de época brilhante e convencer Fernando Santos para ser um dos eleitos para o Euro 2016. De Inglaterra surgiram ecos de interesse no jovem leão, e uma coisa é certa: William tem qualidade para rugir bem alto.