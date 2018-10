Sporting: Islam Slimani foi considerado o melhor jogador africano no mês de Janeiro

Segundo a prestigiada revista “France Football”, o ponta-de-lança Islam Slimani foi o jogador africano que mais deu nas vistas em todo o mês de Janeiro. Os 8 golos marcados em 6 jogos neste período fez com que o jogador vencesse a corrida para esta eleição a Hakin Ziyech e Cheikh, que ficaram em 2º e em 3º, lugar respectivamente.

Islam Slimani: a confirmação de um verdadeiro matador

Para a época 2015/2016, o avançado argelino Islam Slimani partia como favorito para ganhar a titularidade na frente de ataque do Sporting Clube de Portugal. Rendido ao seu talento, Jorge Jesus apostou no artilheiro e a verdade é que com o novo técnico, o jogador passou a brilhar como nunca o tinha feito em Alvalade. Fazendo parceria com Montero, Teo Gutiérrez, Bryan Ruiz ou, mais recentemente, Barcos o certo é que Slimani é neste momento o único avançado indiscutível nos sportinguistas. Em 21 jornadas na Liga NOS, o mortífero ponta-de-lança já fez o gosto ao pé por 16 ocasiões tendo verificado uma evolução técnico-táctica assinalável que faz dele um dos valores do plantel que mais poderá render numa futura transferência para o estrangeiro.

No mês de Janeiro, o argelino foi decisivo na conquista de pontos para os leões, tendo concretizado 8 golos em 6 partidas, levando a mítica revista “France Football” a nomeá-lo, juntamente com Hakin Ziyech e Cheikh para melhor jogador africano deste mesmo mês. O jogador do Sporting reuniu 84% (154.699 votos) da votação conquistando uma vantagem demolidora para os seus oponentes.

O avançado tem vindo a cair um pouco de produção nos últimos 2 jogos, estando o argelino envolvido numa polémica que diz respeito a uma suposta agressão do leão a um jogador do Benfica num jogo para a Taça de Portugal. O faro para o golo não irá com certeza desaparecer e resta ao jogador reagir balançando as redes contrárias, como tem habituado os adeptos leoninos.