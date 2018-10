FC Porto: «Queremos vencer o Benfica!», diz José Peseiro

Está lançada a mensagem de José Peseiro para o "Clássico" no Estádio da Luz e só vencer interessa aos 'dragões'. Depois da frustrante derrota caseira frente ao Arouca, o FC Porto está agora a seis pontos dos líderes Benfica e Sporting, e uma derrota (ou até mesmo o empate) pode comprometer de forma irremediável as aspirações do título. Na habitual conferência de imprensa que antecede o jogo, o técnico dos dragões revela a mentalidade da sua equipa: «É um jogo que queremos vencer contra um rival direto e que está em primeiro com o Sporting. Sabemos da importância de vencer este jogo e ambicionamos ficar a três pontos do Benfica.».

Questões ainda quentes no reino do Dragão são as de Maicon e Brahimi, jogadores cujo comportamento mereceram reprovação por parte da direcção e da massa associativa. Sem se alongar muito na questão, José Peseiro afirma que as questões estão a ser tratadas: «Não toleramos ou aceitamos comportamentos como aqueles. É uma situação que está a ser resolvida dentro da nossa família».

O técnico azul e branco afirma ainda que, apesar do negativo do último jogo, a equipa trabalhou só a pensar no jogo com o Benfica: «Perdemos o jogo e ninguém ficou satisfeito, muito pelo contrário. No primeiro dia de treino todos estavam muito tristes, mas a partir desse momento ficaram focados para este jogo.»

O Clássico jogar-se-á esta sexta-feira, pelas 20h30.